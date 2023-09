Vox anirà a la marxa de SCC el 8 d'octubre a Barcelona contra l'amnistia i l'autodeterminació

BARCELONA, 13 set. (EUROPA PRESS) -

Vox assistirà a la manifestació que ha convocat Societat Civil Catalana (SCC) el 8 d'octubre a Barcelona contra l'amnistia i l'autodeterminació: "Allà hi serem!".

Així ho ha informat el partit a X en un missatge recollit per Europa Press, en el qual anima els seus afiliats, simpatitzants i votants a participar-hi "en defensa d'Espanya, de la legalitat constitucional i de la igualtat dels espanyols davant la llei".

El secretari general de Vox, Ignacio Garriga, també en una anotació a X, ha assegurat: "Demostrarem al separatisme que Catalunya no els pertany, que hi ha una oposició als seus deliris separatistes i que hi ha una voluntat de fer realitat la Catalunya post separatisme".

"Els delinqüents a les presons i els traïdors allunyats del Govern d'Espanya!", ha sostingut en el mateix missatge.

SCC ha convocat una manifestació el diumenge 8 d'octubre al migdia a Barcelona amb el lema 'No en el meu nom. Ni amnistia ni autodeterminació' per "donar veu als ciutadans catalans i de la resta d'Espanya que no estan disposats al fet que siguin objecte de negociació qüestions que minarien" el sistema democràtic de la Constitució.