Vox i Aliança Catalana sobre l'acord per aïllar-los al Parlament: "No ens faran callar"

BARCELONA, 17 jul. (EUROPA PRESS) -

Vox i Aliança Catalana (AC) han criticat aquest dimecres que el PSC-Units, Junts, ERC, els Comuns i la CUP hagin revalidat el pacte signat en l'anterior legislatura per donar continuïtat a l'establiment d'un "cordó sanitari contra les forces polítiques d'extrema dreta", en referència a les dues formacions al Parlament.

"No ens van fer callar el 2021 i no ens faran callar ara", ha avisat el secretari general de Vox i líder de Vox a Catalunya, Ignacio Garriga, en una publicació a X, recollida per Europa Press.

A parer seu, aquest acord "no és un cordó contra Vox, és un cordó contra la seguretat, la prosperitat i la llibertat de tothom".

Per la seva banda, AC considera que, amb aquest pacte, els grups signataris "declaren que no respectaran la democràcia, ni els drets, ni la diversitat ideològica".

"No ens faran callar", han coincidit els de Sílvia Orriols en un missatge publicat a X, recollit per Europa Press.