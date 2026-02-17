Vox alerta de la "causa-efecte" de les polítiques del Govern amb l'incendi de Malleu (Barcelona)

Descarta donar suport a la qüestió de confiança a Illa: "És un truc parlamentari perquè es doni un bany de masses"
BARCELONA, 17 febr. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Vox al Parlament, Joan Garriga, ha alertat d'una "causa-efecte" de les polítiques del Govern amb l'incendi de Manlleu (Barcelona), en el qual han mort 5 joves aquest dimarts a la matinada.
En una roda de premsa aquest dimarts, ha sostingut que tant el president de la Generalitat, Salvador Illa, com els successius "governs socialistes i separatistes no han mirat de cara a la progressiva degradació" dels barris de Catalunya.
Així mateix, ha apuntat a la "connivència dels ajuntaments que empadronen persones en infrahabitatges, en barraques, en espais que no estan habilitats per a habitatge", a més de la manca d'inspeccions i d'oferta.
QÜESTIÓ DE CONFIANÇA
Respecte a la qüestió de confiança a la qual Junts ha demanat que se sotmeti el president després de reincorporar-se a la feina, Garriga ha sostingut que és un "truc parlamentari perquè Illa es doni un bany de masses amb els seus socis".
"El que Catalunya necessita és que es torni la veu i la confiança als catalans. I, per tant, exigim la dissolució immediata del Parlament i la convocatòria d'eleccions", ha assenyalat el dirigent de Vox.
Finalment, ha anunciat que aquest dimecres al migdia el seu partit es manifestarà a Montcada i Reixac (Barcelona) per l'agressió a una regidora del seu partit la setmana passada: "L'antifeixisme mata, com a França. I moltes vegades està subvencionat", ha defensat Garriga.