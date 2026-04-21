Vox afirma que tot el que s'acosta a Illa i al PSC "acaba tenint sospites de corrupció"

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 21 abr. (EUROPA PRESS) -
Vox ha afirmat aquest dimarts que "tot el que s'acosta a Illa i al PSC acaba tenint sospites de corrupció", després de saber-se que el cap de gabinet del president de la Generalitat, Eduard Rivas, està sent investigat judicialment per presumptes irregularitats quan era alcalde d'Esparreguera (Barcelona).
"Presumptes contractes irregulars de mascaretes, dubtoses concessions a empreses xineses i ara, el seu cap de gabinet assenyalat per possible desviament de fons públics", ha sostingut el partit sobre el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una publicació a X recollida per Europa Press.
La formació ha afirmat que seguirà "atentament el cas" pel qual un jutjat de Martorell (Barcelona) té una causa oberta per un delicte de malversació de cabals públics a Esparreguera.