Vox afirma que farà "tot el possible per desemmascarar" la possible corrupció amb el Hard Rock

Critica el rebuig de la Junta de Portaveus a fer el monogràfic sobre seguretat i immigració
BARCELONA, 26 maig (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Vox al Parlament, Joan Garriga, ha afirmat que Vox farà "tot el possible per desemmascarar possibles relacions de corrupció, també del PSC de Salvador Illa, en tot allò relacionat amb el Hard Rock".
Ho ha dit aquest dimarts en una roda de premsa al Parlament respecte al cas Plus Ultra i la presumpta comissió del 3% vinculada a la construcció del macrocomplex Hard Rock de Tarragona.
Preguntat per quines accions pretenen dur a terme per investigar aquesta qüestió, Garriga ha assegurat que el despatx del grup parlamentari "té moltes trucades externes" de persones que, ha dit, volen explicar i denunciar coses.
"Tenim els despatxos oberts i, evidentment, farem tota la iniciativa possible a nivell del departament de Catalunya, general i judicial quan en tinguem la informació, que ja comencen a sonar cosetes", ha conclòs.
Garriga també ha apuntat als portaveus d'ERC i Junts al Congrés, Gabriel Rufián i Miriam Nogueras, els qui ha titllat de "corresponsables d'aquesta trama de corrupció si no tomben el govern de Sánchez".
"CORDÓ ANTIDEMOCRÀTIC"
D'altra banda, Garriga ha criticat que la Junta de Portaveus del Parlament hagi rebutjat en la reunió d'aquest dimarts la celebració del ple monogràfic sobre "la deterioració de la seguretat pública i l'impacte dels canvis demogràfics a Catalunya".
"Estan aplicant un cordó, ells en diuen sanitari, nosaltres en diem antidemocràtic, contra la nostra formació política. No fan cordons davant la immigració il·legal, davant els immigrants delinqüents, i ho fan davant els qui representem 250.000 catalans", ha afegit.
PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT
Garriga també s'ha referit als pressupostos de la Generalitat 2026, que es debatran aquest dijous en sessió plenària, i ha subratllat que defensaran la seva esmena a la totalitat en totes les comissions parlamentàries.
"No serveixen per ajudar els catalans en les seves necessitats d'accedir a un habitatge, d'arribar a final de mes, sinó que són per mantenir els xiringuitos, més despesa política i més pressió fiscal", ha resolt.