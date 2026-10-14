Publicat 14/10/2026 16:02

Vox acusa la "màfia socialista" d'utilitzar les institucions després de l'amnistia del Tribunal de Comptes

Archivo - El secretari general de Vox, Ignacio Garriga
Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 14 oct. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Vox, Ignacio Garriga, ha criticat la decisió del Tribunal de Comptes d'aplicar la llei d'amnistia a l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, i a la resta d'encausats en el cas sobre el presumpte desviament de fons de l'1-O: "Així és com utilitza la màfia socialista les institucions que tenen al seu abast", ha assenyalat.

En una anotació a X recollida per Europa Press aquest dimecres ha lamentat que s'ha perdonat "els colpistes per robar milions d'euros que haurien d'haver anat al que de veritat necessiten els catalans: sanitat, habitatge, ajuts a la dependència i baixades d'impostos".

"Cal omplir les urnes per expulsar-los!", ha sentenciat en referència al Govern central.

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