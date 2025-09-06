Vox acusa Illa de "finançar la delinqüència i la immigració il·legal"

BARCELONA 6 set. (EUROPA PRESS) -
La diputada de Vox al Parlament María García ha acusat aquest dissabte el president de la Generalitat, Salvador Illa, d'estar "finançant la delinqüència i la immigració il·legal".
García ha criticat que es fomenten "les polítiques de portes obertes" i considera que Illa abandona els veïns a la seva sort, ha declarat als periodistes a Barcelona.
Per això, ha reclamat a Illa que "deixi de fer viatges al Japó i viatges a Brussel·les per reunir-se amb pròfugs de la justícia" i que parli amb els veïns per explicar-los per què ha destrossat la seva pau, els seus barris i la seva seguretat, ha dit textualment.
La diputada afirma que els veïns del barri viuen un "infern" a conseqüència, segons ella, de la immigració il·legal massiva que es dona des de fa anys, i que veu incrementada exponencialment els dos últims mesos.
García ha dit que Vox "li donarà la volta a totes les polítiques de portes obertes i a tota aquesta situació que està destrossant la vida dels veïns".
LLISTES D'ESPERA
També s'ha referit a les llistes d'espera mèdiques, una altra de les "grans xacres" a Catalunya.
Per García, el Departament de Salut s'ha preocupat per les polítiques lingüístiques mentre ha "abandonat els pacients", i ha assegurat que el 2024 van morir més de 2.000 persones esperant una intervenció quirúrgica.
"No hi ha dret. Els catalans mereixen una sanitat centrada en el pacient i no centrada en la ideologia", ha afegit.