Vox acusa a CC.OO. i UGT de defensar acords com Mercosur que "rebenten el mercat"

BARCELONA 1 maig (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Vox en el Parlament, Joan Garriga, ha acusat als sindicats CC.OO. i UGT de defensar l'entrada de productes estrangers que "rebenten el mercat", en referència a acords de lliure comerç com el de Mercosur que, diu, faciliten l'entrada de productes amb normes fiscals i laborals diferents.
Així s'ha expressat aquest divendres amb motiu de l'1 de Maig des de Gavà (Barcelona), en la seva visita a la Fira d'Espàrrecs de Gavà, on ha defensat "identitat, treball, agricultura i arrelament", informa el partit en un comunicat.
Garriga també ha assenyalat al PSC i al PP perquè "no diuen res" i signen acords com el de Mercosur que, ha insistit, acaben amb l'agricultura i el camp espanyol.
"La gran reivindicació de VOX és que cal pujar el sou als treballadors. Com? No a costa de les empreses, sinó a costa de l'IRPF de les nòmines", ha reivindicat.
Així, ha detallat la proposta econòmica del partit, que consisteix que els primers 22.000 euros de salari estiguin exempts d'IRPF "reduint tota aquesta despesa supèrflua, aquests xiringuitos i estructures polítiques que fan que les nòmines dels treballadors estiguin castigades".