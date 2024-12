Von der Leyen viatja a la cimera del Mercosur per a l'acord comercial

El viatge coincideix amb la caiguda del Govern de França, principal escull per ratificar-lo a la UE

BRUSSEL·LES, 5 des. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i el nou comissari de Comerç, Maros Sefcovic, viatgen aquest dijous a Montevideo per donar un darrer impuls que permeti tancar l'acord comercial amb els països del Mercosur després de 25 anys de negociacions i un primer acord frustrat el 2019.

L'executiu comunitari ha evitat confirmar el viatge fins que Von der Leyen ha aterrat aquest dijous a primera hora a la regió del Con Sud, malgrat que la trobada va transcendir dimecres a través dels mitjans locals i que una reunió entre la conservadora alemanya i el president de l'Uruguai, Luis Alberto Lacalle Pou, ja apareixia en l'agenda oficial des d'hores abans.

"Aterratge a l'Amèrica Llatina, l'acord UE-Mercosur està a la vista", ha escrit Von der Leyen en un breu missatge difós per les xarxes socials en el qual no en dona més detalls. Fonts comunitàries han precisat que la cap de l'executiu comunitari està en una escala a Sao Paulo (Brasil) i que en les pròximes hores arribarà a Montevideo, on se celebra aquest dijous i divendres la cimera de països del Mercosur.

El viatge de Von der Leyen, després de setmanes d'intenses negociacions a nivell tècnic i el secretisme sobre els avenços, coincideix a més amb la crisi política a França, que ha assumit la batalla dins la UE contra l'acord comercial i que afronta la caiguda del seu govern després de la moció de censura perduda per Michel Barnier dimecres.