Von der Leyen proposa congelar les regles fiscals per a inversions en defensa

BRUSSEL·LES 14 febr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha proposat aquest divendres congelar les regles fiscals de la UE per a les inversions en defensa, com ja va fer al 2020 per facilitar les mesures per combatre la pandèmia en activar la clàusula de fuita que recull la normativa comunitària davant de casos excepcionals.

"Crec que ara ens trobem en un altre període de crisi que justifica un plantejament similar. Per això puc anunciar que proposo activar la clàusula de fuita per a les inversions en defensa", ha destacat la política alemanya durant la seva intervenció a la Conferència de Seguretat de Munic (Alemanya).

En aquest sentit, la presidenta de l'Executiu comunitari ha recordat que els 27 gasten actualment en defensa un 2% del PIB, passant de poc més de 200.000 milions d'euros abans de la guerra a més de 320.000 milions en 2024, una xifra que ara vol tornar a augmentar "considerablement".

"Perquè passar d'una mica menys del 2% a més del 3% suposarà centenars de milers de milions més d'inversió cada any, per la qual cosa necessitem un enfocament audaç", ha incidit.

Segons ha explicat Von der Leyen, "això permetrà als Estats membre augmentar substancialment les seves despeses de defensa" de forma "controlada i condicionada", pel que proposarà un paquet més ampli de "eines a mesura" per abordar la situació específica de cadascuna de les capitals.

Aquesta clàusula ja va mantenir les regles fiscals congelades durant quatre anys per donar marge fiscal als 27 davant de la imprevista despesa pública que va suposar la pandèmia, la qual cosa va anul·lar temporalment els límits del 3% de dèficit i 60% de deute que han de complir els Estats membre per evitar sancions.

El passat 30 d'abril de 2024, els llindars es van reactivar amb l'entrada en vigor de la reforma de les regles fiscals, que atorga un major control a les capitals amb sengles adaptades a la situació per país per evitar esforços fiscals massa estrictes.

A més, el nou marc preveu ja certes flexibilitats per a les àrees que la Comissió Europea considera prioritàries: defensa, transició verda i digital i despesa social.

La relaxació de les regles fiscals pot beneficiar especialment països com Espanya, que se situa a la cua de la despesa en defensa amb un 1,28%, molt per sota de l'objectiu del 2% que en 2014 van acordar aconseguir els aliats de l'OTAN, que a dia d'avui només compleixen 23 dels seus 32 membres.