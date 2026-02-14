Von der Leyen proclama que a Europa "ja no té més elecció" que fomentar la seva independència en un "món fracturat"

Defensa l'autosuficiència en les seves futures relacions amb els EUA i crida a l'aplicació de la clàusula de defensa mútua europea
MADRID, 14 febr. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha argumentat que la realitat actual ha imposat a Europa la decisió última de fomentar la seva independència enfront de les amenaces internes i externes a les quals s'enfronta, perquè "ja no té més elecció" en un "món fracturat i hostil" i perquè representa la millor opció per entaular una nova relació amb EUA basada en l'autosufciència europea en seguretat, defensa, comerç i tecnologia digital.
"Ens enfrontem a la clara amenaça de forces externes que intenten afeblir la nostra Unió des de dins. La tornada d'una competència i relacions de poder obertament hostils. L'estil de vida europea es veu desafiat de noves maneres. En tots els àmbits, des del territorial fins al dels aranzels o les regulacions tecnològiques. En essència, tot això apunta a una simple realitat al món fracturat d'avui: Europa ja no té més elecció que augmentar la seva independència", ha sentenciat Von der Leyen durant la seva compareixença en la Conferència de Seguretat de Munic.
Von der Leyen ha aparegut en un dels fòrums internacionals més importants de l'any només minuts després que el secretari d'Estat d'EUA, Marco Rubio, proclamés davant dels mateixos assistents el final del "engany" de les democràcies liberals i proposés a Europa un nou model de relacions sota l'égida del nacionalisme del president nord-americà, Donald Trump, el mateix que va començar el seu segon mandat declarant una guerra aranzelària a Europa.
En aquesta tessitura, Von der Leyen ha cridat a l'autosuficiència "en totes les dimensions que afecten la nostra seguretat i prosperitat: defensa i energia, economia i comerç, matèries primeres i tecnologia digital" just abans de referir-se implícitament als EUA. "Alguns podrien dir que la paraula 'independència' contradiu el nostre vincle transatlàntic. Però la veritat és el contrari. Una Europa independent és una Europa forta. I una Europa fort enforteix l'aliança transatlàntica", ha assegurat.
Tot això, a partir de necessitats imperioses de seguretat perquè "s'han creuat límits que ja no es poden desfer" per un motiu fonamental com és la guerra a Ucraïna, un conflicte que ha incrementat un 80 per cent la despesa en 2025 respecte abans del començament de la invasió russa de 2022, una "teràpia de xoc" per a Europa.
Així doncs, i com "cap tabú pot quedar sense resposta", la presidenta de la Comissió Europea ha declarat el moment de "implementar la clàusula de defensa mútua europea": el compromís col·lectiu, reflectit l'article 42 del Tractat de la Unió Europea, "de donar-nos suport en cas d'agressió".
Una clàusula que, per Von der Leyen, ha de representar la columna vertebral d'una nova Estratègia Europea de Seguretat construïda a partir de "totes les nostres eines polítiques: comerç, finances, estàndards, dades, infraestructures crítiques, plataformes tecnològiques i informació".
"A Europa hem d'estar preparats i disposats a utilitzar la nostra força de forma assertiva i proactiva per protegir els nostres interessos de seguretat. Necessitem una nova doctrina per a això, amb un objectiu simple: garantir que Europa pugui defensar el seu propi territori, economia, democràcia i estil de vida en tot moment. Perquè aquest és, en definitiva, el veritable significat de la independència", ha resolt Von der Leyen.