Von der Leyen defineix els 40 anys d'Espanya en la UE com "una fita en la unitat europea"

MADRID 1 gen. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha recordat aquest dijous els quaranta anys de l'adhesió d'Espanya a la Unió Europea (UE), un esdeveniment que ha qualificat com "una fita en la unitat europea".
"La història recent ens hi havia separat, però vau escollir un futur democràtic, i vau tornar a la vostra casa, en el cor d'Europa. Ha estat un viatge increïble", ha subratllat Von der Leyen en un missatge institucional.
La presidenta comunitària ha posat en valor la transformació del país "des d'Astúries fins a Andalusia", assenyalant que "Espanya és ara un motor econòmic, amb la segona economia més avançada del món en el sector del turisme". També ha ressaltat que el país és "pioner en el desenvolupament d'energies renovables i de transport sostenible".
Von der Leyen ha afirmat que "tots hem sortit guanyant gràcies a l'estreta col·laboració", destacant l'aportació d'Espanya a la integració europea i el seu respatller a "projectes europeus estratègics com l'Euro o l'ampliació".
Així mateix, ha assenyalat que "Espanya ha ajudat a Europa a convertir-se en líder mundial en energies netes", i que les empreses espanyoles "fan negocis en tota Europa", mentre que la UE "ha invertit a Espanya, centrant-se en el veritablement important per a les persones".
En aquest sentit, ha enumerat inversions destinades a "la modernització de les infraestructures de transport, la construcció d'estacions de recarrega ultrarrápida per a vehicles elèctrics, la protecció de l'Alhambra i el camí de Sant Jaume, el desenvolupament de nous hospitals, com a la Corunya, la inversió en habitatge social o el desplegament de banda ampla en més de 7 milions de llars".
Von der Leyen ha conclòs el seu missatge celebrant que "una gran història que hem sabut escriure junts" i ha desitjat "un feliç 40 aniversari de l'adhesió d'Espanya a la UE".
"EL MILLOR QUE LI HA PASSAT A ESPANYA"
El president del Govern, Pedro Sánchez, ha defensat aquest dijous que Europa és "el millor que li ha passat a Espanya", en el marc del 40 aniversari de l'entrada del país en les Comunitats Europees, l'antecedent directe d'UE.
"Fa 40 anys entràvem en les Comunitats Europees. Un anhel de progrés i esperança es va convertir en la major palanca transformadora del nostre país. Defensem el major projecte de pau i solidaritat. Europa és el millor que li ha passat a Espanya", ha assenyalat Sánchez en el seu compte de la xarxa social X.
De forma semblant s'ha pronunciat el ministre d'Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, qui ha destacat que una Espanya "forta i democràtica" serveix per reforçar a la Unió Europea.
"Fa 40 anys Espanya va entrar en les Comunitats Europees. Reforçàvem Europa i Europa ens va donar solidaritat i progrés. Avui, una Espanya forta i democràtica suposa una Europa forta i democràtica. Per això, treballem per una Europa unida, potent i que doni una salt de sobirania", ha expressat Albares en el seu compte de X.
Espanya va ingressar l'1 de gener de 1986 en les Comunitats Europees, composta per la Comunitat Europea del Carbó i de l'Acer, la Comunitat Econòmica Europea i la Comunitat Europea de l'Energia Atòmica.
Des de llavors, Espanya ha presidit en cinc ocasions el Consell de la UE que, de forma rotatòria, cada sis mesos, van ocupant els diferents estats membre. La primera vegada que això va ocórrer va ser en el primer semestre de 1989 i l'última en el segon semestre de 2023. Entre mig, Espanya va ostentar la presidència de torn en el segon semestre de 1995, en el primer trimestre de 2002 i en el primer semestre de 2010.
A més, ha aportat un total de nou noms a les diferents comissions que s'han anat succeint des de llavors. Inicialment, quan els estats membres eren menys que els 27 actuals, cada país aportava dos noms, però des de 2004, quan es va produir la 'gran ampliació', la xifra va quedar reduïda a un.
Els primers a ostentar el lloc van ser Abel Matutes i Manuel Marín, que van entrar a formar part de la comissió de Jacques Delors en 1986 i es mantindrien en els seus càrrecs fins a 1994, en el cas del segon arribant a ser vice-president de la mateixa.
Marín seguiria com a comissari amb l'arribada de Jacques Santer a la presidència de la Comissió en 1995 i es va convertir en president de la mateixa de forma temporal quan aquest va dimitir en 1999 fins que Romano Prodi va prendre les regnes. A més, en aquest període també va exercir de comissari Marcelino Orella.
En la comissió Prodi (1999-2004) els representants d'Espanya van ser Loyola de Palacio i Pedro Solbes, si ben aquest va deixar el càrrec a l'abril de 2004, la qual cosa va suposar l'arribada de Joaquín Almunia, qui continuaria durant els dos mandats com a president de José Manuel Durao Barroso fins a 2014, ocupant en el segon d'ells la vice-presidència i encarregant-se de Competència.
A continuació, va arribar a Brussel·les Miguel Arias Cañete per formar part de la comissió de Jean Claude Juncker fins a 2019, quan, ja amb Ursula Von der Leyen al capdavant, va agafar el testimoni Josep Borrell, qui va ser nomenat vicepresident i màxim responsable de política exterior. En l'actualitat, és Teresa Ribera la representant espanyola, ostentant la vicepresidència i la cartera de Transició Neta.