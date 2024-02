Von der Leyen anuncia la seva candidatura per repetir al capdavant de la Comissió Europea

BRUSSEL·LES, 19 febr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, aspira a repetir al capdavant de l'executiu comunitari en les eleccions europees del juny, segons ha comunicat aquest dilluns als seus companys de partit en una trobada a Berlín de la Unió Cristianodemòcrata (CDU).

Així ho ha desvelat el líder de la CDU, Friedrich Merz, en una compareixença de premsa al costat de Von der Leyen al final de la reunió de la formació a Berlín.

Malgrat l'anunci d'aquest dilluns, haurà d'esperar fins al Congrés del PPE al març a Bucarest per formalitzar el suport de la seva família política europea, tot i que el termini per presentar candidatures s'acaba aquesta setmana sense que hi hagi altres noms sobre la taula.