Von der Leyen anuncia l'aplicació provisional de l'acord amb el Mercosur

BRUSSEL·LES 27 febr. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciat aquest divendres que engega el procés per a l'aplicació provisional de l'acord de lliure comerç negociat per Brussel·les amb els països del Mercosur, després que l'Argentina i l'Uruguai hagin completat els seus respectius processos de ratificació en les darreres hores.
"Es tracta de resiliència, de creixement i que Europa forgi el seu propi futur", ha dit la cap de l'executiu comunitari en una breu declaració sense preguntes a la seu de la institució a Brussel·les, després d'incidir que el Consell (governs) ja va donar llum verda al gener a Brussel·les per procedir amb l'aplicació temporal de l'acord quan fos possible.
La conservadora alemanya ha recordat a més que des de la signatura del pacte va deixar clar que la Unió "estaria llesta quan els països del Mercosur ho estiguessin" i que el ritme de ratificacions per part dels socis iberoamericans ja permet engegar el procés per la banda europea, sense aclarir la data exacta en la qual preveu que entri en vigor.
La Unió Europea i els països del Mercosur van signar al gener els acords polítics i de lliure comerç amb els quals les dues regions van culminar gairebé 26 anys de negociacions i estableixen un nou marc de relacions, que tira endavant malgrat el rebuig del camp europeu i de mitja dotzena de països europeus, entre els quals França i Polònia.