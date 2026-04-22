Volvo Trucks comença les obres de les seves noves instal·lacions a Bescanó (Girona)

GIRONA 22 abr. (EUROPA PRESS) -
Volvo Trucks ha iniciat les obres per construir un concessionari i taller de la companyia a Bescanó (Girona), i reforçar així la seva xarxa d'atenció en un territori "clau" per al transport de mercaderies i passatgers, informa aquest dimecres en un comunicat.
La companyia ha valorat que les instal·lacions, que està previst que estiguin acabades el primer trimestre del 2027, estan situades en una situació estratègica al costat de l'AP-7, i substituiran les actuals de Salt (Girona).
A més de consolidar la seva presència a Catalunya --especialment al corredor Madrid, Saragossa, Barcelona--, Volvo Trucks vol així avançar en la renovació de les seves instal·lacions, alhora que promou l'activitat econòmica local i l'adopció de solucions de transport sostenible.