Al voltant de 1.200 entitats i empreses de Barcelona, reconegudes per les seves pràctiques sostenibles

BARCELONA 13 març (EUROPA PRESS) -
La Destinació Barcelona ha assolit un màxim de certificacions del programa Compromís per a la Sostenibilitat Turística Barcelona, projecte compartit amb l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona amb la col·laboració de la Cambra de Barcelona i el Consorci de Turisme de Barcelona.
Enguany, un total de 1.198 entitats i empreses han rebut la certificació del programa, de les quals 121 són noves adhesions i 1.077, renovacions del distintiu, informa l'entitat cameral en un comunicat aquest divendres.
Per territoris, 613 reconeixements es troben a Barcelona ciutat i 585 a la resta de la província.
Aquest programa, dirigit a empreses, serveis i entitats públiques de la ciutat i les comarques de Barcelona, té com a objectiu promoure un turisme responsable i alineat amb els 17 objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides, i també les directrius internacionals de sostenibilitat turística.
Les organitzacions que formen part del programa reben un certificat que acredita el seu compromís amb els valors del projecte, que també vol reforçar Barcelona com a destinació turística responsable.