Volotea unirà Madrid amb Lilla (França) durant la temporada d'estiu del 2026

BARCELONA 29 oct. (EUROPA PRESS) -
Volotea ha anunciat una nova ruta entre l'Aeroport de Madrid i el de Lilla (França) durant la temporada d'estiu del 2026, en un comunicat aquest dimecres.
La nova ruta començarà a operar el maig del 2026 amb dos vols setmanals, els dilluns i divendres, oferirà prop de 6.500 seients, i permetrà a l'aerolínia afegir 12 rutes des de Madrid.
El director general d'Estratègia de Volotea, Gabriel Schmilovich, ha celebrat el creixement de la companyia a Madrid i ha assenyalat que amb la nova ruta amplien "les opcions de connectivitat internacional per als madrilenys".
Schmilovich ha destacat que aquest dimecres l'aerolínia també ha anunciat tres noves rutes que uneixen València i Sevilla amb Florència (Itàlia) i Sevilla amb Lilla (França).
Volotea preveu tancar el 2025 amb una oferta global de 12,7 milions de seients i arribar als 14 milions el 2026, dels quals 4,2 seran a Espanya.