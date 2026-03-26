Volotea tanca el seu reforç de capital amb 71 milions dels quals Aegean n'ha aportat 47 milions

L'aerolínia grega, que haurà de convertir la seva participació en accions, adquiriria un 20% de la companyia
MADRID, 26 març (EUROPA PRESS) -
Volotea ha donat per finalitzat el seu pla d'ampliació de capital, que inicialment anava destinat a arribar als 100 milions d'euros, amb un reforç total de 71 milions d'euros en els quals han participat Aegean Airlines --amb 47 milions--, Alaeo --grup que integra l'equip directiu de Volotea-- i el fons nord-americà PAR Capital, a més d'altres inversors europeus ja presents en el capital.
El procés va arrencar el setembre del 2024, quan Volotea va anunciar una ampliació de capital de fins a 100 milions d'euros amb una primera fase de 50 milions repartida en parts iguals entre l'aerolínia grega i els inversors de la companyia.
Els plans contemplaven executar una segona fase abans del primer trimestre del 2025 per la mateixa quantitat i repartiment, la qual cosa convertiria Aegean en propietària del 21% del total de Volotea i li donaria un seient dins el consell sempre que la companyia decideixi convertir en accions el capital aportat.
No obstant això, els plans respecte a l'ampliació de capital van canviar i s'ha tancat amb 71 milions després d'una injecció total de 71 milions, dels quals uns 47 milions provenien d'Aegean.
El conseller delegat de Volotea, Carlos Muñoz, ha indicat que aquesta operació suposa "un assoliment molt important per a Volotea", especialment atesa la inestabilitat a l'Orient Mitjà.
"Aquesta injecció de capital reforça la nostra posició financera per afrontar amb confiança la següent fase de creixement de la companyia, completant amb èxit el nostre pla d'enfortiment financer iniciat el 2024", ha recalcat Muñoz.
Així mateix, ha subratllat que, amb l'entrada dels nous socis Aegean i PAR Capital, consoliden una estructura accionarial "molt sòlida, amb socis de primer nivell plenament alineats amb la visió a llarg termini".