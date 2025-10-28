Volotea incorpora Mónica Allés com a nova 'chief people officer'

BARCELONA 28 oct. (EUROPA PRESS) -
Mónica Allés serà 'chief people officer' de Volotea per liderar estratègies de recursos humans, cultura i desenvolupament organitzacional i potenciar l'experiència dels equips en els mercats on opera (sobretot França, Itàlia i Espanya).
Allés ha posat l'accent en que un dels seus principals reptes serà "reforçar aquesta cultura comuna en una organització amb bases operatives a 19 ciutats europees, perquè tothom se senti part del mateix projecte", informa Volotea aquest dimarts en un comunicat.
Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials, té més de 25 anys d'experiència en l'àmbit de les persones i abans va ser 'chief people officer' a MasOrange, MásMóvil i Abertis Autopistas a Espanya i Xile.
El conseller delegat de Volotea, Carlos Muñoz, ha destacat que ella "aporta un enfocament estratègic, humà i internacional que encaixa plenament amb la identitat de Volotea i amb els seus objectius de creixement per als pròxims anys".
"La seva experiència serà clau per continuar enfortint la nostra cultura interna i perquè cada persona del nostre equip continuï creixent i contribuint a l'èxit de la companyia", ha afegit.