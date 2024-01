Volotea abona 15,3 milions del préstec avalat per l'ICO que preveu cancel·lar el juliol del 2028

BARCELONA, 29 gen. (EUROPA PRESS) -

Volotea ha abonat 15,3 milions d'euros del préstec avalat per l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) que va rebre el 2020 per un valor de 145 milions, per fer front a l'impacte de la covid i que preveu cancel·lar el juliol del 2028, informa la companyia aquest dilluns en un comunicat.

A data de 29 de gener del 2024, l'aerolínia ha amortitzat 10,1 milions del préstec sindicat de bancs espanyols garantit en un 70% per l'ICO, xifra que se suma als 5,2 milions abonats en concepte d'interessos, la qual cosa suposa un total de 15,3 milions entre capital i interessos.

Després de les amortitzacions dutes a terme fins avui --el juliol del 2023 es va fer un altre pagament de 8,7 milions de capital i 4,7 milions d'interessos--, Volotea ha dut a terme avui dia pagaments per un import de 58,4 milions, incloent 34,7 milions de capital i 23,7 milions d'interessos (un 24% del total del capital de préstec).

STEPHEN RAPP

El director financer de Volotea, Stephen Rapp, assegura que l'aerolínia "està complint amb tots els seus compromisos contractuals en el temps i forma previstos, la qual cosa evidencia la seva fortalesa".

La companyia va haver de demanar un préstec sindicat excepcional el 2020 avalat per l'ICO per mitigar l'impacte econòmic de la pandèmia, "però la solidesa de les operacions ha impulsat definitivament la recuperació", afirma Rapp.

Volotea preveu una facturació final el 2023 de 700 milions, un 26% més respecte al 2022 la qual cosa generarà "marges històrics per a una companyia amb poc més de deu anys de vida".

El capital pendent després d'aquest pagament serà de 109,9 milions, d'acord amb el calendari d'amortitzacions del contracte, que preveu la cancel·lació total del préstec el juliol del 2028.