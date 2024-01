Volkswagen, Seat i Toyota, entre les millors companyies d'automoció per treballar-hi

Un total de vuit empreses del sector han aconseguit la certificació 'Top Employer'



Volkswagen, Seat, Toyota, Bridgestone, Dana Automoción, John Deere i Michelin són les companyies del sector de l'automoció que han obtingut la certificació 'Top Employer' en l'última edició.

En concret, Volkswagen Group España Distribución ha obtingut aquest certificat per desè any consecutiu, amb el qual la companyia suma un total de 25 reconeixements en l'àmbit de la gestió de persones des de l'any 2013.

El director de Persones i Organització, Ricardo Bacchini, ha apuntat que l'objectiu de l'empresa continua sent potenciar el desenvolupament personal i professional de tota la plantilla, amb especial èmfasi en àmbits com la sostenibilitat, la inclusió o la igualtat.

Per la seva banda, Toyota revalida aquest certificat, que distingeix la companyia automobilística com una de les millors empreses per treballar-hi, per cinquè any consecutiu.

El fabricant japonès ha assenyalat que això demostra que "posa les persones al centre del seu model de negoci, en desenvolupar una organització 'customer centric', harmonitzant les necessitats de l'empresa en termes de cultura, estructura i persones, donant suport al negoci i assegurant l'organització i el talent per al present i el futur".

Quant a Bridgestone, a més d'incloure les plantes de fabricació i la divisió de vendes de l'empresa en la llista espanyola, ha aconseguit la certificació europea.

Així, s'ha reconegut entre altres aspectes, "la gestió pròxima i personalitzada que la companyia fa dels seus professionals, tenint en compte les característiques i singularitats de cadascú perquè la seva experiència sigui positiva i enriquidora donant-los les millors eines per al seu desenvolupament professional i personal".

D'altra banda, Michelin ha renovat el certificat 'Top Employer' per setè any consecutiu, la qual cosa demostra "el compromís de l'organització a aconseguir un món del treball millor, que es manifesta a través de l'excel·lència en les seves polítiques".