Volkswagen reduirà la seva plantilla mundial en 50.000 llocs de treball després d'aprovar el seu pla de transformació

Melissa Erichsen/Dpa - Arxiu
El consell dóna llum verda per unanimitat al 'Future Plan 2030', que contempla reduir un 50% el catàleg de models i estudiar el futur de les plantes europees
MADRID, 4 set. (EUROPA PRESS) -
El Consell de Supervisió del Grup Volkswagen ha aprovat aquest dijous per unanimitat el 'Future Plan 2030' presentat pel consell d'administració, un programa de transformació amb el qual el fabricant alemany pretén reforçar la seva competitivitat i adaptar la seva estructura al profund canvi que travessa el sector de l'automoció, tal com ha explicat en un comunicat.
Entre les principals mesures del pla figura un ajust de la capacitat de la plantilla mundial d'aproximadament 50.000 llocs de treball, inclosos llocs directius, davant de l'"increment de la competència internacional, el canvi en la demanda i la transformació tecnològica del sector".
Volkswagen considera que aquest ajust és "essencial" per adequar la seva capacitat laboral a l'evolució econòmica i garantir la competitivitat del grup a llarg termini.
El pla, considerat per la companyia com el programa de "transformació estratègica més profunda de la seva història", contempla un total de 12 iniciatives destinades a fer el grup i les seves marques "més resilients i competitives".
MÉS DE 500.000 VEHICLES EN EXCÉS A EUROPA
Un dels principals punts del pla afecta l'estructura industrial europea. El Consell de Supervisió reconeix que la capacitat productiva europea de Volkswagen supera actualment la demanda en més de 500.000 vehicles.
La companyia preveu desenvolupar, abans de finals de juny de 2027, un concepte per establir una estructura productiva europea "sostenible i competitiva".
En aquest context, Volkswagen assenyala que "actualment no pot garantir-se una assignació futura i competitiva de producció per a les plantes d'Emden, Zwickau, Hannover i Neckarsulm de forma escalonada entre 2031 i 2034.
En aquest sentit, el grup ha avançat que s'estan valorant "usos alternatius per a aquestes instal·lacions".
REDUCCIÓ DEL 50% DEL CATÀLEG DE MODELS
Quant a la producció, Volkswagen preveu que per al 2035 el seu catàleg de models es redueixi al voltant d'un 50%, al mateix temps que disminuirà aproximadament un 75% la complexitat de la seva oferta --tipus de motors, de potència o acabats, entre d'altres--.
L'estratègia busca concentrar els recursos en un menor nombre de models, augmentant-ne els volums per vehicle, reduint costos i aprofitant majors economies d'escala.
Per geografies, el 'Future Pla 2030' contempla així mateix una revisió de l'estratègia internacional.
A Amèrica del Nord, Volkswagen centrarà la seva activitat en els segments més rendibles, mentre que a la Xina adaptarà les seves expectatives al nou escenari de creixement del mercat automobilístic del país i potenciarà les exportacions cap als mercats del denominat 'Sud Global'.
OBJECTIU D'UN MARGE OPERATIU DEL 9%
El pla situa el negoci automobilístic principal en el centre de l'estratègia financera. Volkswagen contempla unes vendes anuals de nou milions de vehicles i estableix com a principal objectiu financer aconseguir un marge operatiu del 9% el 2030.
Aquest marge equivaldria a un resultat operatiu d'aproximadament 31.000 milions d'euros.
Per al període de planificació 2027-2031, el grup contempla uns 37.000 milions d'euros en costos generals i un objectiu de 135.000 milions d'euros destinats a inversions i a investigació i desenvolupament.
SIMPLIFICACIÓ DEL GRUP I DE LA CARTERA DE NEGOCIS
Volkswagen també durà a terme una revisió de la seva estructura corporativa i de la seva cartera de participacions.
"La cartera de participacions i negocis serà sotmesa a una revisió exhaustiva per mantenir únicament aquells que realitzin una contribució estratègica i financera clara al negoci principal", diu el document.
En concret, el grup assevera que la cartera es reduirà aproximadament en un terç. Així, les activitats considerades no estratègiques seran "venudes o reorientades".
A més, el Consell de Supervisió ha demanat al consell d'administració que desenvolupi un model per a una estructura de presa de decisions i govern del grup "més senzilla", amb l'objectiu de reduir costos, assignar amb més claredat les responsabilitats i accelerar la presa de decisions.
BLUME: "INVERTIREM CENTENARS DE MILERS DE MILIONS"
El conseller delegat del Grup Volkswagen, Oliver Blume, ha destacat que l'aprovació unànime del pla suposa "un fort senyal per al futur" del grup.
"Estem assumint la responsabilitat de tota la nostra plantilla, dels nostres socis i de les llocs de treball industrials a tot el món", ha assenyalat.
Al mateix temps, Blume ha avançat que Volkswagen invertirà una quantitat de tres dígits de milers de milions d'euros durant els propers anys per reforçar les seves marques i fer-les "més atractives, fortes i competitives".
Per la seva banda, el president del Consell de Supervisió, Hans Dieter Pötsch, ha defensat que l'aplicació del pla permetrà garantir la viabilitat i competitivitat del grup a llarg termini.