Volkswagen presenta a l'IAA de Múnic els elèctrics que llançarà des del 2026

El grup pretén que l'electromobilitat "sigui accessible per a tothom" a Europa
MÚNIC (ALEMANYA), 7 (EUROPA PRESS)
El Grup Volkswagen ha presentat aquest diumenge quatre models d'elèctrics del seu Brand Group Core que fabricarà a Espanya, en vigílies de l'inici del saló IAA Mobility Summit 2025, que se celebra del 8 al 14 de setembre al Messe München de Múnic (Alemanya).
Ho ha fet durant un esdeveniment especial organitzat pel grup alemany, que ha mostrat els avançaments encara camuflats del Cupra Raval i el Volkswagen ID.Polo, que es fabricaran a la seva planta de Martorell (Barcelona), i del Skoda Epiq i del Volkswagen ID.Cross, que es produiran a la seva planta de Pamplona.
El CEO de Grup Volkswagen, Oliver Blume, ha defensat arribar a tots els usuaris: "Volem que les millors tecnologies automobilístiques siguin accessibles per a tothom, centrant-nos en la gent i a oferir-los una mobilitat elèctrica que sigui assequible i sostenible".
El director Brand Group Core, Thomas Shäfer, ha afirmat que les marques Core del grup representen més del 60% del seu volum de producció, i que amb la família de cotxes elèctrics urbans el Grup Volkswagen "fa un pas endavant".
El Brand Group Core del Grup Volkswagen preveu llançar els seus cotxes elèctrics en la categoria de 25.000 euros a partir del 2026.
CUPRA RAVAL
L'esdeveniment ha comptat amb el CEO interí de Cupra i Seat, Markus Haupt, que ha presentat un Cupra Raval camuflat, però que comptarà amb un vinil que reprodueix un mapa del barri del Raval de Barcelona i es convertirà en el primer elèctric urbà del Grup Volkswagen.
"El Cupra Raval és molt més que un disseny: és el mapa del Raval, un dels barris més icònics de Barcelona", ha subratllat.
Així, el nou model de Cupra encarna els valors que la signatura vincula a aquest barri de la capital catalana: "Rebel, no convencional i arrelat a Barcelona".
El Cupra Raval es llançarà el 2026, convertint-se en el vuitè model de la marca i coincidint amb el seu vuitè aniversari.
CUPRA TINDAYA
Aquest dilluns, Cupra presentarà el seu nou model Cupra Tindaya showcar a l'IAA de Múnic, concretament a l'Open Space del saló.
Es tracta d'un model que rep el seu nom d'una muntanya volcànica de l'illa de Fuerteventura, a les Canàries, i que reflecteix "la visió i el futur" de la marca.