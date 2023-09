Volkswagen aposta per la mobilitat sostenible en l'IAA Mobility de Múnic

Preveu impulsar més plataformes elèctriques i expandir-se en el lloguer de bicicletes



MÚNIC (ALEMANYA), 4 set. (EUROPA PRESS) -

El conseller delegat del Grup Volkswagen, Oliver Blume, ha presentat aquest dilluns les línies estratègiques de l'empresa en matèria de mobilitat sostenible en l'IAA Mobility, el Saló de l'Automòbil de Múnic (Alemanya).

Ho ha fet durant una roda de premsa al seu estand del saló, que té lloc des d'aquest dilluns fins diumenge, i en què també ha mostrat el nou prototip de cotxe elèctric 'Volkswagen ID. GTI Concept'.

"Estem impulsant sistemàticament la transformació i desenvolupant constantment més fonts de guanys atractius en l'àrea de la mobilitat sostenible", ha dit Blume.

Per al Grup, l'objectiu és mantenir "una part important de la creació del valor" d'un vehicle totalment elèctric dins l'empresa i reduir el cost de les bateries.

PROPOSTES

En primer lloc, el Grup preveu impulsar el 2024 la seva segona plataforma elèctrica, la Premium Platform Electric (PPE), que les marques Audi i Porsche desenvoluparan conjuntament.

Aquesta plataforma comptarà amb una transmissió elèctrica "potent i eficient" amb una autonomia de més de 600 quilòmetres i una càrrega amb tecnologia de 800 volts.

A més a més, per al 2025 preveu millorar la plataforma MEB, la MEB+, amb "temps de càrrega més curts" i nous models de Volkswagen, Skoda i Cupra amb preus inferiors a 25.000 euros.

Volkswagen també negocia amb la companyia automobilística índia Mahindra perquè vol fer servir components de la plataforma MEB com l'e-drive o la cel·la unificada.

Finalment, el Grup es vol expandir en el lloguer de bicicletes, tant per hores com per anys, mitjançant una nova plataforma de mobilitat que s'està creant amb Europcar.