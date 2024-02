Vodafone diu que la fragmentació del sector 'teleco' a la UE provoca el desaprofitament de "milers de milions"

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 26 febr. (EUROPA PRESS) -

La consellera delegada del grup Vodafone, Margherita Della Valle, ha demanat aquest dilluns la creació d'un "veritable mercat únic" de les telecomunicacions a la Unió Europea (UE) i ha subratllat que la fragmentació del sector provoca el desaprofitament de "milers de milions" d'euros.

En la seva intervenció durant la ponència inaugural del Mobile World Congress, la directiva ha destacat que la UE necessita una política de competència que permeti a les telecos guanyar l'escala necessària per desplegar de manera ràpida i eficaç les noves xarxes 5G.

Així, ha subratllat que la UE necessita un "veritable mercat únic, amb un conjunt de regles europees" i no amb 27 conjunts normatius nacionals.

"Imaginin-se si els milers de milions (d'euros) que malgastem avui a causa de la fragmentació poguessin ser invertits a millorar la qualitat de la xarxa, amb connexions més ràpides, menys congestió i més innovació", ha opinat.

En aquesta línia, Della Valle ha ressaltat que les operadores necessiten créixer a força d'inversions, igual que Europa, però ha matisat que els inversors necessiten aquest canvi regulatori en matèria de competència.

"Les economies europees necessiten la nostra inversió. Treballem junts (...) Necessitem que les telecos s'allunyin de l'antic model de creure que ho poden fer tot per si mateixes. Significa aprendre a competir i col·laborar alhora (...) Per servir millor als nostres clients necessitem estar oberts a la cooperació", ha recalcat.

D'aquesta manera, el discurs de Della Valle s'ha situat en línia amb el del president de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, que en la seva intervenció ha apostat per una "aliança global" en el sector de les telecomunicacions per aconseguir una cadena de valor "sostenible i beneficiosa" per a tots els actors del sistema.

A més, va reiterar la seva posició de rebot als "posicionaments abusius", l'aposta per un nou marc normatiu per al sector i l'"ús responsable dels recursos compartits".