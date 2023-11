El vocal del CGPJ Álvaro Cuesta demana desconvocar el ple de dilluns contra l'amnistia en considerar-lo "il·legal"

MADRID, 5 nov. (EUROPA PRESS) -

El vocal progressista del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) Álvaro Cuesta ha demanat que es desconvoqui el ple extraordinari programat per aquest dilluns pel president de l'òrgan, Vicente Guilarte, per debatre una proposta de declaració institucional contra l'amnistia.

"És manifestament il·legal", ha subratllat Cuesta en un comunicat, en el qual ha anunciat que no assistirà al ple en cas que continuï endavant, ja que el considera "contrari a l'ordenament jurídic i a les funcions constitucionals" del CGPJ.

"No seré jo qui contribueixi a la indignitat i al desprestigi que vocals triats per les Corts el 2013 puguin ser tinguts per insurrectes contra iniciatives del Parlament legítimament triat el 23 de juliol del 2023, col·locant els seus noms al costat de decisions que taquen el nom d'aquest CGPJ, un cop està fora d'òrbita competencial i temporal, en haver expirat el seu mandat, malgrat que continuï en funcions després de deu anys", ha exposat.

Cuesta ha advertit que la convocatòria de Guilarte és "improcedent i il·legal" per "no reunir tots els requisits de l'article 600.2 de la LOPJ". Aquest indica que es pot celebrar una sessió extraordinària només per a l'exercici d'algunes de les competències referides en l'article 599.

Entre aquestes competències no s'hi considera "ni informar proposicions de llei eventuals o desconegudes, ni pactes polítics, ni altres iniciatives legislatives o parlamentàries dels grups, ni intencions o programes de govern o d'investidura, ni aprovar proclames o declaracions polítiques partidàries", ha recordat el vocal progressista.

Així mateix, ha destacat que la convocatòria de ple no és legal "per interferir en l'autonomia del Parlament, en les previsions constitucionals sobre el debat d'investidura del president del Govern central".

Al seu parer, amb aquesta sessió es "condueix el CGPJ a una deslleial confrontació institucional amb el president del Govern central, els Grups Parlamentaris i el Congrés dels Diputats".

Cuesta també ha qüestionat la pretesa proclama del CGPJ per suposar una "irresponsabilitat molt greu" que podria "contribuir, fomentar, promoure o incitar la crispació política, social o institucional, generant alarma social, atacs a les institucions democràtiques o desordres públics".

A més, ha alertat que podria "usurpar atribucions de fiscalització que no li corresponen al CGPJ, interferint de manera grollera en el debat d'investidura i, si s'escau, condicionant la independència i activitat dels jutges i tribunals".

"NO TÉ COMPETÈNCIA PER EMETRE PRONUNCIAMENTS"

En aquest context, ha apuntat que el CGPJ "no té competència per emetre pronunciaments sobre proposicions de llei, tret que li ho hagi demanat el Congrés" i, ha afegit, "ni la Constitució, ni el sistema jurídic ni la LOPJ obliguen el Parlament a demanar informe previ sobre el contingut d'aquestes proposicions".

"La Unió Europea tampoc no demana ni exigeix a Espanya, ni als seus membres, que les iniciatives parlamentàries de reforma en matèria d'Amnistia, Justícia, Estatut judicial, Organització, Procediments o Drets Fonamentals se sotmetin prèviament a informe dels Consells Superiors de la Magistratura", ha afegit.

Finalment, ha incidit que el CGPJ "no té títol competencial per interferir en la tramitació prèvia d'una proposició, ni es pot atribuir competències o funcions de censor, guardià de les essències, jutge de la constitucionalitat o emissor de certificacions prèvies de qualitat de les iniciatives parlamentàries, dels diputats o senadors i dels seus Grups, abans que es pronunciïn les Cambres o el mateix Govern central".

"El CGPJ no té el monopoli de la defensa de l'Estat de Dret ni es pot convertir en el poder preeminent davant la resta de poders i òrgans constitucionals. El CGPJ no és el Poder Judicial, no representa els jutges i magistrats, no exerceix cap funció jurisdiccional", ha sentenciat.