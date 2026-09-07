Vivas diu que el Marroc "està darrere el cop" i exigeix "una data de tornada a la normalitat"

MADRID 7 set. (EUROPA PRESS) -
El president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha assegurat aquest dilluns que està convençut que el Marroc "està darrere el cop" que va patir la ciutat autònoma a finals de juliol amb l'entrada massiva de 80.000 migrants irregulars i ha exigit al president del Govern central, Pedro Sánchez, que fixi "una data de tornada a la normalitat".
"Ceuta és una olla de pressió que en qualsevol moment pot esclatar. Ceuta està en una situació límit que no pot continuar aguantant", ha declarat Vivas en un esmorzar informatiu organitzat per Nueva Economía Fórum a Madrid, que ha presentat el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Vivas ha dit que davant les "conseqüències tan greus i gairebé demolidores" de l'allau, "un es pregunti qui hi ha darrere el cop". "I jo em m'arriscaré, em mullaré a partir dels indicis i les conviccions. Jo estic convençut que darrere el cop hi ha el Marroc", ha afirmat.
A continuació, ha demanat posar "els mitjans necessaris perquè Ceuta torni a la normalitat com més aviat millor i que, a més, es fixi una data per a aquesta tornada a la normalitat, tot i que sigui orientativa".
A més, Vivas ha assegurat que ell, coneixent com coneix "la categoria i la professionalitat" dels funcionaris del Servei d'Intel·ligència d'Espanya, presumeix que "fins i tot van indicar el dia en què es produiria l'allau".