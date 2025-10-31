Vitralls Bonet, TAKK i la Fundació La Vinya, guanyadors dels Reconeixements Cambra 2025

BARCELONA 31 oct. (EUROPA PRESS) -
Les entitats Vitralls Bonet, TAKK i la Fundació La Vinya han estat reconegudes amb els Reconeixements Cambra en el Dia de la Cambra, organitzat per la Cambra de Barcelona a l'Hospitalet de Llobregat, que ha reunit empresaris de la ciutat i representants públics per compartir coneixements i fomentar connexions.
Conduït per la periodista Laura Sangrà, l'acte ha aplegat més de 120 persones i ha posat el focus en les start-ups de la ciutat en una taula rodona a càrrec de l'associació Youz Talent, que ha mostrat les noves veus en innovació local.
El responsable de les cambres territorials i membre del Comitè executiu de la Cambra de Barcelona, Joan Nogués, ha valorat que els emprenedors de la ciutat "recorden que Catalunya porta l'esperit emprenedor en el seu ADN i representen l'ambició i recerca de l'excel·lència i integra la innovació des del minut u".