Vista oral per la demanda de Rosa Peral contra Netflix per la sèrie 'El cuerpo en llamas'

La condemnada pel crim de la Guàrdia Urbana reclama 30 milions a la plataforma

BARCELONA, 9 març (EUROPA PRESS) -

El jutjat de primera instància i instrucció 1 de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) celebrarà dimarts vinent una audiència prèvia per la demanda civil que Rosa Peral va interposar contra la productora de la sèrie 'El cuerpo en llamas', Arcadia Motion Pictures, i la plataforma Netflix.

La condemnada a 25 anys de presó com a coautora de l'assassinat al maig del 2017 de la seva parella i company a la Guàrdia Urbana de Barcelona, Pedro Rodríguez, els reclama 30 milions d'euros per considerar que la ficció vulnera la protecció del dret a l'honor, a la pròpia imatge i a la intimitat personal d'ella i de la seva filla, menor d'edat, que també apareix representada en la ficció.

A l'audiència prèvia les parts podran proposar proves testificals i pericials, però no documentals, així com impugnar-les.

La defensa de Peral, que exerceix l'advocada Núria González, ja va proposar com a testificals a la demanda presentada la declaració dels dos guionistes de la sèrie, mentre que Netflix va proposar com a prova documental el contingut de tres llibres.

Es tracta de 'Condenados relatos: más mala vida', de Carlos Quílez, 'Solo tú me tendrás: celos, mentiras y muerte en el crimen de la Guardia Urbana', de Toni Muñoz, i '29 balas y una nota de amor', de Alfonso Egea, a més de cròniques periodístiques i obres audiovisuals de caràcter documental.

La jutgessa decidirà a l'audiència prèvia quines d'aquestes proves accepta i, en cas que les parts no arribin a un acord, fixarà la celebració d'un judici.

Rosa Peral no assistirà a l'audiència pública, segons ha pogut saber Europa Press a través de fonts judicials, però sí que ho farà el seu pare, que és qui té els seus poders de representació.

"RECOGNOSCIBLE I IDENTIFICABLE"

Tenint en compte que fins al maig del 2024 la sèrie de 'El cuerpo en llamas' s'havia vist 26,6 milions d'hores arreu del món --una mitjana de 3,32 milions d'hores al mes-- la defensa de Peral reclama un euro per cada hora reproduïda per a la filla, pels danys morals causats, i deu cèntims per a Peral "per la imatge que se'n dona com a mare", segons va explicar la lletrada després d'interposar la demanda.

La demanda sosté que Peral s'ha convertit en protagonista involuntària d'una sèrie en què apareix encarnada per Úrsula Corberó, actriu que se li assembla, cosa que fa que sigui "totalment recognoscible i identificable per a l'espectador".

A més, la defensa recorda que Peral mai va cedir els seus drets d'imatge ni va donar consentiment perquè s'interpretés una de les seves filles, i que la sèrie es podria haver fet sense involucrar la menor.

LLICÈNCIES CREATIVES

Per la seva banda, Netflix sosté que 'El cuerpo en llamas' no es tracta d'un documental, sinó d'un producte de "pura ficció, la qual cosa permet descartar tant la intromissió en els drets fonamentals a la intimitat com a la pròpia imatge".

Argumenta que si bé la sèrie té "innegables similituds amb els fets reals", s'han pres llicències creatives.

Sobre l'aparició del personatge que fa de la filla de Peral, diu que, de les sis hores i 35 minuts que dura la sèrie, la nena apareix en pantalla 23 minuts i 37 segons, un 5,97% del total, "de manera minoritària, pràcticament de manera incidental o accessòria, acompanyant a Rosa", però que la seva presència és necessària per entendre la figura de la protagonista.

La plataforma afegeix que apareix amb un nom fictici i que les característiques físiques i l'edat de l'actriu no es corresponen amb les de la filla, però la defensa de Peral considera que la menor continua sent recognoscible perquè la seva mare apareix representada amb els seus noms reals.

Sobre l'esfera íntima de Peral, Netflix al·lega que la seva vida sentimental i sexual és "necessària per contextualitzar" els fets i defensa que la sèrie no s'allunya de la realitat en les diverses relacions sentimentals o sexuals que va mantenir, i que apareixen recollides en llibres i articles que han estat proposats com a prova.