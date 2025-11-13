Vist per a sentència el judici contra el fiscal general per la presumpta filtració contra la parella de Díaz Ayuso

MADRID 13 nov. (EUROPA PRESS) -
El judici al Suprem contra el fiscal general, Álvaro García Ortiz, per la presumpta filtració contra Alberto González Amador --parella de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso-- ha quedat vist per a sentència aquest dijous, després d'una sisena i última sessió intensa en què la defensa ha assenyalat l'empresari com el veritable filtrador i les acusacions han atribuït al cap del ministeri públic l'ús de la premsa per buscar una "cobertura legal" per imposar a l'empresari una "sentència popular".
"Vist per a sentència i buideu la sala", ha dit el president del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, per posar fi a un judici que s'ha desenvolupat en sis sessions durant dues setmanes en què han comparegut més de 40 testimonis, a banda de García Ortiz i González Amador.
El judici s'ha centrat en la presumpta filtració a la Cadena Ser el 13 de març del 2024 a la nit per part de García Ortiz del correu que el 2 de febrer d'aquell any la defensa de González Amador va enviar al fiscal del cas, Julián Salto, per oferir-li que reconegués els dos delictes fiscals pels quals se l'investigava a canvi d'evitar la presó.
No obstant això, també s'ha posat el focus en la nota de premsa emesa el 14 de març del 2024 a les 10.22 hores per part de la Fiscalia per desmentir una informació que va publicar el 13 de març a les 21.29 hores el diari 'El Mundo', en què s'afirmava que era Salto qui hauria pres la iniciativa d'arribar a un acord de conformitat.
Per aquests fets, que han fluctuat al llarg de la investigació i també del judici, el fiscal general s'enfronta a una pena de fins a 6 anys de presó, a 12 d'inhabilitació i al pagament de més de 400.000 euros, entre multa i indemnització.
"El fiscal general de l'Estat és innocent", ha fixat l'advocat de l'Estat José Ignacio Ocio en l'informe final, en què ha justificat el comportament de García Ortiz durant la nit dels fets davant la "gravetat" de les acusacions contra la Fiscalia.
A més a més, ha apuntat a González Amador com el primer responsable de revelar als mitjans de comunicació, en una conversa el 13 de març al matí amb el periodista que va signar la peça, l'existència d'unes negociacions de conformitat.
Per contra, les acusacions, encapçalades per l'advocat que representa González Amador, Gabriel Rodríguez Ramos, han sostingut que hi ha prou indicis que García Ortiz va ser qui va filtrar el correu del 2 de febrer.
Segons el seu raonament, el va facilitar a la premsa aquella nit buscant una "cobertura legal" per l'endemà poder emetre una nota de premsa per dir que l'empresari reconeixia els delictes fiscals pels quals se l'investigava.