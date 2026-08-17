9 visors interactius de l'ICGC permeten veure l'evolució de la costa catalana

BARCELONA 17 ago. (EUROPA PRESS) -
L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) impulsa 9 visors interactius en línia que permeten veure l'estat del litoral català i consultar paràmetres com l'evolució de les platges en les últimes dècades, l'impacte dels temporals i els possibles efectes de la pujada del nivell del mar.
"Entendre com funciona el litoral és també una manera de preservar-ho", ha afirmat aquest dilluns l'ICGC en un comunicat, que posa les seves dades a la disposició de les administracions i la ciutadania per afavorir una millor gestió de la costa.
Les eines permeten constatar l'evolució de les platges de Catalunya en les últimes dècades, algunes de les quals han cedit espai al mar després de la construcció de ports i espigons, que "han alterat la dinàmica natural del transport de sediments".
"La urbanització de la costa ha provocat la degradació i desaparició de nombrosos sistemes de dunes", ha afegit l'ICGC.
Sobre la pujada del nivell del mar, l'institut ha advertit que les zones "especialment baixes i vulnerables" poden experimentar canvis significatius i una de les eines disponibles permet consultar les zones que podrien inundar-se en funció de les previsions de diversos escenaris climàtics.