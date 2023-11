La visita de Sánchez a Israel no inclourà finalment un dels quibuts atacats per Hamas

MADRID, 22 nov. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, i el primer ministre belga, Alexander De Croo, no visitaran un dels quibuts assaltats per Hamas durant l'atac del 7 d'octubre en el desplaçament que faran dijous a Israel, segons han informat fonts governamentals.

Tot i que inicialment l'agenda a Israel incloïa una visita al quibut Be'eri, un dels atacats pel grup terrorista, l'atapeïda agenda del viatge conjunt, que també inclourà un desplaçament a Ramal·lah (Cisjordània) i l'endemà una visita a Egipte, ho ha acabat descartant.

Els dos caps de govern, els països dels quals ocupen la presidència de torn de la UE actual i la pròxima, tenen previstes trobades amb el president israelià, Isaac Herzog, i el primer ministre, Benjamin Netanyahu, a Jerusalem, amb el president palestí, Mahmud Abbas, a Ramal·lah i amb el president egipci, Abdelfatah al-Sisi, al Caire.

A Egipte, on també tindran ocasió de reunir-se amb el secretari general de la Lliga Àrab, Ahmed Aboul-Gheit, Sánchez i De Croo posaran fi a la visita al pas fronterer de Rafah, l'únic que connecta actualment Gaza amb l'exterior arran del bloqueig imposat per Israel.

Per aquest pas han aconseguit sortir fins ara més de 170 hispanopalestins i els seus familiars, els últims 31 aquest mateix dilluns. A més, és a través d'aquest pas per on entra l'ajuda humanitària, a la qual en els últims dies també s'hi ha sumat combustible.

Sánchez fa temps que reclama un alto el foc que permeti l'entrada d'ajuda humanitària a la Franja i tant el Govern central com l'executiu belga han considerat que un desplaçament fins a Rafah permetrà cridar l'atenció sobre la dramàtica situació humanitària a l'enclavament costaner, on ja hi ha més de 13.000 morts i més d'1,5 milions de desplaçats interns.