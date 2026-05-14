La visita del Papa a Brians 1 durarà 20 minuts i adreçarà als interns "unes paraules d'esperança"

Es reunirà amb els capellans de Brians 1 i 2, voluntaris i reclusos al saló d'actes
BARCELONA, 14 maig (EUROPA PRESS) -
La visita del papa Lleó XIV al Centre Penitenciari Brians 1, a Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), tindrà una durada de 20 minuts, en els quals s'adraçarà als interns per traslladar-los "unes paraules d'esperança" i una abraçada d'afecte i misericòrdia.
Així ho ha manifestat el pare Jesús Bel, de l'Ordre de la Mercè i capellà en aquest centre penitenciari des de fa 10 anys, en una entrevista a Europa Press, en la qual ha explicat que el bisbe de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), Xavier Gómez, va fer tot el possible perquè el summe pontífex fes una parada durant la seva visita a Catalunya per anar a la presó.
Una petició que el líder de l'Església catòlica va acceptar de seguida perquè "té una sensibilitat molt gran de cara als qui estan al marge".
Així, el dimecres 10 de juny el Papa assistirà al saló d'actes de la presó, en una trobada "breu però intensa" a la qual hi seran presents els capellans de Brians 1 i Brians 2, voluntaris que participen en la feina de la Pastoral Penitenciària i un grup d'interns i internes, que participaran en la salutació i als quals Lleó XIV els adreçarà unes paraules.
"És una visita per portar-los l'ànim, l'afecte i la proximitat de Déu, que els estima i que no els oblida tot i que es trobin al pou més profund de la seva vida i que els anima a aixecar-se i continuar endavant", ha expressat.
"MOLTA ALEGRIA I SORPRESA"
Bel, que va ser capellà a La Model fins que va tancar el 2017 i acompanya persones privades de llibertat des de fa 40 anys, visita quatre vegades per setmana el centre de preventius de Barcelona, on ofereix assistència religiosa, "que és un dret constitucional", als mòduls d'homes.
A més, celebra l'eucaristia, ofereix cursos de la Bíblia i catequesi per preparar els reclusos que ho desitgin per rebre el baptisme, la primera comunió i la confirmació, i també duu a terme un acompanyament personal, a més d'atendre un altre tipus de necessitats, com pot ser facilitar roba a través de Càritas a interns que ingressen sense recursos.
Els interns que professen la fe catòlica i participen en activitats religioses a Brians 1 són uns 40, tot i que aquest nombre oscil·la, precisa Bel, perquè en tractar-se d'una presó de preventius no té una "població fixa", sinó que els interns acostumen a passar de mitjana un any a la presó provisional i, una vegada jutjats, si són condemnats se'ls trasllada a un centre penitenciari de compliment.
En aquest sentit, el capellà explica que quan una persona ingressa en presó provisional li cau el món a sobre perquè perd la relació amb la seva família i queda limitat en els seus moviments, la qual cosa provoca un gran impacte emocional si no està acostumat a aquest ambient: "Hi ha molt patiment".
L'ansietat més gran en preventius ve per la "incertesa" de no saber quan seran jutjats, quan rebran les visites dels advocats i la possibilitat de ser condemnats i, en aquestes circumstàncies, el paper del capellà és el d'escoltar i parlar perquè no es desesperin, perquè trobin una sortida: "El món no s'acaba aquí, cal seguir endavant".
Per això, la notícia de la visita del Papa ha suposat per a ells "molta alegria i molta sorpresa", ja que ho han sentit com un gest de proximitat per part del summe pontífex.
"EN LA MENT DEL PAPA"
"Algú em comentava: 'Estem en la ment del Papa, ha pensat en nosaltres, ens ha tingut en compte. Quan ningú ens mira, quan no importem a ningú, el Papa ha pensat en nosaltres i s'ha volgut acostar a nosaltres i saludar-nos'", explica Bel.
El capellà aclareix que no ha rebut cap gest de menyspreu ni d'oposició a la visita i que la majoria de reclusos estan contents i il·lusionats, independentment de la fe que professin, perquè per a les persones que no són creients o que pertanyen a altres religions aquest gest significa que el món els veurà amb altres ulls durant una estona i així l'hi han traslladat: "Hem importat, ens ha tingut en compte".
A aquest respecte, el capellà ha volgut recordar que "l'abraçada del Papa no es queda tan sols en els creients, el Papa abraça tothom per igual, aquest és el seu tarannà".