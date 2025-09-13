Vinyes Domènech celebra el Dia Internacional de la Garnatxa amb la biodiversitat com a eix

El celler obrirà al públic el dissabte 20 de setembre
TARRAGONA, 13 set. (EUROPA PRESS) -
Vinyes Domènech participarà de nou en la celebració global del XIII Dia Internacional de la Garnatxa, el pròxim 19 de setembre, amb un homenatge especial a aquesta varietat mediterrània ancestral i relacionada amb el paisatge de la serra de Llaberia (Tarragona), i valorant la biodiversitat i l'agricultura regenerativa.
Per aquest motiu, el celler obrirà al públic el dissabte 20 de setembre "en una jornada especial para tot aquell que vulgui visitar les instal·lacions i gaudir de l'entorn", informa Vinyes Domènech en un comunicat.
Aquest any, la festa té com a finalitat posar en relleu la biodiversitat, els microorganismes del sòl i les pràctiques d'agricultura regenerativa, "que són l'ànima invisible" dels vins de garnatxa de Vinyes Domènech", reafirmant així el seu compromís amb la preservació i la creació d'ecosistemes resilients enfront del canvi climàtic.
"Entenem la garnatxa com una varietat que parla l'idioma del nostre paisatge; és la veu viva d'un territori on la flora, els microorganismes i els llevats autòctons construeixen el caràcter dels nostres vins", ha afirmat Joan Ignasi Domènech.
Durant les activitats del Grenache Day 2025, es podran descobrir els vins elaborats amb diferents garnatxes que creixen en un entorn natural protegit, com Teixar (vi de finca qualificada de garnatxa peluda), Rita (garnatxa blanca de vinyers vells), Empelts (garnatxa d'altura), Furvus (garnatxa negra), i Boig per tu, Bancal del Bosc i Vi d'Àmfora (vins que capten la força del paisatge i del seu ecosistema viu.
'EL CAMÍ DE LES AROMES'
Aquest any, la celebració incorpora una edició especial de l'experiència 'El camí de les aromes', un recorregut que convida a entendre com les plantes autòctones i els llevats silvestres influeixen directament en les aromes i textures dels vins.
Els participants que comparteixin les seves experiències amb l'etiqueta #GrenacheDay2025 i esmentin @vinyesdomenech a les xarxes socials podran entrar en el sorteig que una sopa maridatge per a dues persones en un restaurant participant, una caixa especial de Teixar i una caixa d'Empelts Garnatxa Peluda 2022.