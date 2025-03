Viñuales (Tarragona) veu superada "tota la capacitat de patiment" dels usuaris de Rodalies

Preveu abordar amb el Govern a l'abril els acords en habitatge i el consorci de patrimoni

L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales (PSC), ha lamentat la situació de Rodalies després de les incidències en el servei que han afectat els usuaris i ha afirmat que veu superada "tota la capacitat de patiment".

En una entrevista d'Europa Press, ha assegurat que "la gent no té paciència per aguantar dos anys", que és el temps que ha marcat el Govern per començar a notar millores en el servei ferroviari, encara que ho veu inevitable perquè aquest tipus d'inversions triguen.

"Estic molt preocupat i patim molt. I no negaré que el que ara estan vivint a Barcelona aquí ho vivim des de fa molt de temps. I de vegades, per desgràcia, fins que no passa a Barcelona no s'activa tot", ha sostingut.

En aquest sentit, l'alcalde ha apuntat que els usuaris no saben a quina hora arribaran a treballar ni quan tornaran, i que aquesta situació afecta tant la vida professional com la personal: "Simpatitzo i empatizo, perquè no és normal", ha afegit.

"La Generalitat està amb la construcció dels vagons d'alta capacitat, hi ha més inversió que mai també per part del responsable de la infraestructura, que és l'Estat. Però jo simpatitzo totalment amb els afectats", ha conclòs.

"VISIÓ BARCELONA-CENTRISTA" AMB EL HARD ROCK

D'altra banda, Viñuales ha defensat que el Hard Rock podria "afegir valor" a la província de Tarragona com a destinació turística i ha apuntat que hi ha un ampli consens territorial a favor del projecte.

Així, ha criticat la "visió Barcelona-centrista" que creu que hi ha respecte al Hard Rock i altres qüestions com els creuers, i ha subratllat --textualment-- que la vida és molt diferent a Barcelona que en altres parts de Catalunya.

"Aquí no tenim problemes d'aigua. Per sort, es van fer molt bé els deures en els anys 80", ha afirmat, i ha destacat que veu perfecta la modificació de la fiscalitat al joc perquè en el projecte només hi ha un casino i la resta són hotels, botigues i un gran pavelló, en les seves paraules.

A més, preguntat pel paper que creu que ha de tenir el Govern respecte al Hard Rock, ha assegurat que "no es pot pretendre que sigui la Generalitat qui hagi de dirigir una inversió privada", com és el cas.

PROJECTES I HABITATGE

D'altra banda, qüestionat per la concreció dels acords aconseguits amb el Govern en l'última reunió amb el president Salvador Illa a l'octubre, l'alcalde ha explicat que la següent bilateral Generalitat-Ajuntament la faran a l'abril.

Així, ha apuntat a "converses molt avançades amb la Generalitat" per a la construcció de 200 habitatges de lloguer social en el Pla Parcial 10 i també en altres finques, i ha assenyalat també la importància per a l'Ajuntament del consorci de patrimoni.

Quant al TramCamp, ha afirmat que s'està treballant en la fase 2 amb l'estudi informatiu, que és sobretot del traçat, que està "molt avançat", i ha destacat també inversions del Govern com 96 milions d'euros pel Fòrum de la Justícia o més de 230 milions per a l'Hospital Joan XXIII.

"És innegable que és una nova etapa. Hem pogut posar fi a molts mantres d'aquesta ciutat, que són els típics projectes eterns que mai s'aconseguien i estem aconseguint, per exemple, la Tabaquera", ha conclòs.

PISOS TURÍSTICS I TURISME

Respecte als pisos turístics, Viñuales ha assegurat que començaven a ser part del problema de l'habitatge a Tarragona i que per això van anunciar la moratòria: "Estem centrats a controlar-ho".

"Volem perseverar també en aquells que no s'estan fent servir com a pisos turístics i que tenen aquesta consideració, poder anul·lar aquesta llicència per la falta d'ús com a tal", ha afegit.

Sobre el turisme en general, ha destacat que Tarragona té "molta capacitat de creixement" amb un turisme que, segons ell, és de molta qualitat, i ha insistit que la ciutat no té els mateixos problemes que té Barcelona.

AC CREIXERÀ "A COSTA DE JUNTS"

Finalment, sobre l'auge de l'extrema dreta, l'alcalde ha afirmat que li "preocupa moltíssim" en dos àmbits en concret: la joventut i els barris obrers.

"Em preocupa moltíssim, perquè els han enganyat. Els han dit que eren verducs quan realment són víctimes. No hi ha res més perillós que una víctima amb mentalitat de verduc", ha assegurat.

En aquest sentit, respecte a immigració, ha assenyalat les vivències dels migrants per poder arribar a Catalunya i ha afegit: "No són ni delinqüents ni res de tot això que vol fer veure Aliança Catalana, que és l'extrema dreta catalana".

Així mateix, creu que la formació de Sílvia Orriols creixerà "a costa de Junts, que l'hi hauria de fer mirar, sobretot si volen jugar a ser una còpia" perquè, segons ell, ningú compra la còpia podent comprar l'original.

Quant al PP, Viñuales ha afirmat que no té estratègia a Catalunya, els ha acusat d'oportunisme, i ha resolt: "El que hauria de fer és intentar tornar a ser un partit més moderat".