Viñuales exigirà al Govern un "estudi de la qualitat de l'aire" de Tarragona per la petroquímica

Considera "socis preferents" a Junts i Comuns al consistori i desitja que s'uneixin al govern



TARRAGONA, 23 set. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales (PSC), ha afirmat que exigirà al Govern presidit pel socialista Salvador Illa que realitzi un "estudi de la qualitat de l'aire" de Tarragona per la proximitat de la petroquímica a la ciutat.

"Ells tenen la competència i la capacitat d'accedir a tots els municipis i les indústries. Jo tinc moltes ganes que la Generalitat faci aquest estudi", ha indicat en una entrevista d'aquest dilluns a 'El Periódico de Catalunya' recollida per Europa Press.

Ho ha dit en preguntar-li pel desplegament de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) de Tarragona tenint en compte la proximitat de la planta, un fet que creu que a la ciutadania "li costarà" entendre.

JUNTS I COMUNS

Sobre la negociació dels pressupostos municipals pel 2025, ha assegurat haver mantingut reunions amb tots els partits, inclòs el PP, i ha defensat la voluntat del PSC d'afegir a Junts i els Comuns al seu govern, ja que els considera els seus "socis preferents".

"La voluntat que tenim és convèncer-los perquè entrin en l'executiu", ha dit Viñuales, si bé ha reconegut que serà difícil però que ho intentarà de totes maneres ja que, al seu judici, aquesta fórmula pot aportar coses molt bones al seu projecte de ciutat, en les seves paraules.

ESPIONATGE EN LA NETEJA

En preguntar-li per les acusacions d'espionatge en el nou contracte d'escombraries que ha d'adjudicar l'Ajuntament, avançades pel diari tarragoní Porta Enrere, ha afirmat haver rebut informacions sobre "seguiments físics i enregistraments a la funcionària municipal responsable de la neteja".

Ha assegurat que el cas els va deixar perplexs, textualment, sent propi d'una pel·lícula dolenta d'espies, i ha explicat que està "en via judicial" i que s'han personat en la causa com a acusació particular i, en les seves paraules, aniran fins al final en defensa de la institució.