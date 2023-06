Viñuales diu que a Tarragona els creuers no són "problema" i es planteja regular pisos turístics

TARRAGONA, 24 juny (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha assegurat que els creuers "no són un problema" a la ciutat i que sí que ho són els pisos turístics, per la qual cosa es planteja regular-los.

En una entrevista a 'La Vanguardia', recollida per Europa Press aquest dissabte, ha assegurat que la ciutat podria acollir molts més turistes tot l'any, si bé ha afegit: "No som Salou ni ho volem ser. Tenim les platges més boniques de Catalunya i no es coneixen".

Ha assenyalat que en la despesa corrent de l'Ajuntament "hi ha un problema bastant seriós" ja que, segons Viñuales, el consistori ha augmentat la despesa un 14% en els últims quatre anys i els ingressos només un 8%.

Ha considerat que els patinets elèctrics generen problemes de seguretat i mobilitat, per la qual cosa farà "més pàrquings dissuasoris per començar a buidar de cotxes el casc històric", perquè considera que la ciutat ha de ser per als vianants.

ÚS DEL CATALÀ

Preguntat per si l'amoïna la caiguda de l'ús social del català, ha respost: "Competim amb youtubers i tiktokers que no parlen català. Generacions com la meva, que venim de famílies castellanoparlants i som bilingües, estem en extinció".

"Jo parlo en català com a alcalde. Si no ho fa l'administració catalana, qui ho farà... Però el problema greu és que no hi ha continguts d'oci en català", ha afegit.