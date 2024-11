Viñuales afirma que no hi ha danys personals a Tarragona per l'episodi de pluja "molt greu"

TARRAGONA 4 nov. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha afirmat que no s'ha de lamentar cap dany personal a la ciutat després de l'episodi de pluja d'aquest dilluns, que ha qualificat de "molt greu".

"Ha estat greu. Ha estat molt greu, així que totes les mesures preses eren necessàries", ha dit als periodistes sobre el temps violent pel qual el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha decretat un grau de perill màxim a diferents comarques de Barcelona i Tarragona.

Ha explicat que les afectacions són, sobretot, fang als carrers, algunes parets i arbres caiguts, i danys a cases que encara no es poden valorar.

"Ho haurien d'anar comunicant a cadascuna de les seves companyies d'assegurances i nosaltres intentarem ajudar en la mesura del possible", ha dit.

"Els danys han estat els típics que hi ha amb aquestes pluges, però sobretot no hem hagut de lamentar danys superiors quan, amb menys pluja, n'hem patit molts més, tant materials com personals", ha sostingut.

També ha agraït la feina feta per Protecció Civil, la Guàrdia Urbana i els serveis d'emergències i de neteja.

Finalment, no ha descartat que l'alarma es pugui prorrogar fins a les 18 hores: "No ens hem de relaxar, però sí és veritat que ara surti el sol i deixi de ploure sempre és una bona notícia".