Vint cellers catalans mostren els seus vins a ProWine Shanghai 2025 i Grand Tasting Shanghai

BARCELONA 13 nov. (EUROPA PRESS) -
Una vintena de cellers catalans han mostrat "l'excel·lència i diversitat" dels vins catalans en les trobades ProWine Shanghai 2025 i Grand Tasting Shanghai (Xina), informa la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat aquest dijous.
El Grand Tasting Shanghai es va celebrar dilluns passat i és un esdeveniment exclusiu per a importadors, sommeliers, distribuïdors, periodistes i prescriptores del sector.
La trobada ha combinat un 'showroom' B2B, degustacions guiades i una conferència de premsa per a mitjans especialitzats xinesos, i Prodeca ha ofert dues masterclass.
Per la seva banda, ProWine Shanghai se celebra entre aquest dimarts i dijous i és la "fira de referència del sector vinícola professional en el mercat asiàtic".
Els 13 cellers catalans participants hi són presents amb l'Espai Catalunya, que té 84 metres quadrats.