Vint cellers catalans mostren els seus vins a ProWine Shanghai 2025 i Grand Tasting Shanghai

ProWine Shanghai 2025
BARCELONA 13 nov. (EUROPA PRESS) -

Una vintena de cellers catalans han mostrat "l'excel·lència i diversitat" dels vins catalans en les trobades ProWine Shanghai 2025 i Grand Tasting Shanghai (Xina), informa la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat aquest dijous.

El Grand Tasting Shanghai es va celebrar dilluns passat i és un esdeveniment exclusiu per a importadors, sommeliers, distribuïdors, periodistes i prescriptores del sector.

La trobada ha combinat un 'showroom' B2B, degustacions guiades i una conferència de premsa per a mitjans especialitzats xinesos, i Prodeca ha ofert dues masterclass.

Per la seva banda, ProWine Shanghai se celebra entre aquest dimarts i dijous i és la "fira de referència del sector vinícola professional en el mercat asiàtic".

Els 13 cellers catalans participants hi són presents amb l'Espai Catalunya, que té 84 metres quadrats.

