Vint bancassegurances europees creen una associació per millorar el seu servei

BARCELONA, 11 des. (EUROPA PRESS) -

Vint bancassegurances han fundat la Conferència de Bancassegurances Europees (CEB), després de l'acord del passat 19 d'octubre en la XXI Convenció Anual d'Amaef, ha explicat l'entitat en un comunicat aquest dilluns: l'objectiu, afirmen, és millorar el seu servei.

L'objectiu de la nova associació és "parlar amb una sola veu" i facilitar el diàleg amb totes les parts interessades, per mostrar els serveis que ofereixen als consumidors, a la indústria asseguradora i a la societat en el seu conjunt.

La conferència "es desenvoluparà en estreta coordinació amb les associacions sectorials d'assegurances nacionals i europees" i estarà liderada per Xavier Larnaudie-Eiffel com a president i Javier Valle com a vicepresident.

Larnaudie-Eiffel ha explicat que l'entitat "neix per millorar el servei" que el sector ofereix als clients, i també per impulsar el seu desenvolupament.

El sector de bancassegurances de Vida va créixer un 3,6% interanual el 2022, respecte al 3,1% de la resta de canals, mentre que en el segment de No Vida, l'increment va ser del 5,3% respecte al 2% dels altres canals.