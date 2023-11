Villarejo insisteix que Laporta va filtrar informació sobre Rosell

"Estaria disposat fins i tot a fer una prova poligràfica"

BARCELONA, 15 nov. (EUROPA PRESS) -

L'excomissari José Manuel Villarejo ha insistit aquest dimecres que l'actual president del FC Barcelona, Joan Laporta, va filtrar informació sobre l'expresident del club Sandro Rosell: "Estaria disposat fins i tot a fer una prova poligràfica".

"Desitjo que hi hagi un judici en què pugui aportar totes i cadascuna de les proves del que he dit i del que he ratificat", ha afirmat en una entrevista a Rac 1 recollida per Europa Press després que l'excomissari s'ha reunit amb els advocats del club en una trobada de conciliació als jutjats de Boadilla del Monte (Madrid).

Sobre la seva acusació a Laporta, Villarejo ha afirmat que la informació que suposadament va aportar l'entorn del president blaugrana "no va ser per ficar a la presó el senyor Rosell".

En aquest sentit, ha assegurat que l'objectiu de les filtracions era col·locar-lo com "un element clau en l'independentisme i per tant perquè es fes una sèrie d'actuacions" en contra seu.

Villarejo també ha dit que està disposat a fer-se un test de drogues: "Que no sé si les altres parts, tots els que parlen així de mi, estarien disposats a mantenir. Jo estic encantat".