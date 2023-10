Villarejo sobre els seus enregistraments: "He parlat amb Felipe González sobre els GAL"

Creu que intentaran matar-lo si torna a la presó: "El 2018 gairebé ho aconsegueixen"

BARCELONA, 3 oct. (EUROPA PRESS) -

L'excomissari José Manuel Villarejo ha assegurat que les cintes que va gravar al llarg de la seva carrera recullen converses amb l'expresident del Govern central socialista "Felipe González sobre els GAL" i la guerra bruta contra el terrorisme d'ETA.

Ho ha dit en un cara a cara amb l'exlíder de Podem i exvicepresident del Govern central, Pablo Iglesias, aquest dimarts a Rac 1 recollit per Europa Press, després de l'emès dilluns entre Villarejo i l'expresident de la Generalitat Artur Mas.

L'excomissari ha assegurat que les cintes també contenen enregistraments amb l'exministre de Justícia socialista Enrique Múgica, que, segons ell, va dir que "el millor etarra, com John Wayne, és l'etarra mort".

Sobre González, ha puntualitzat que "mai no va parlar d'una manera directa i precisa", cosa que --ha dit-- és freqüent entre polítics d'alt nivell amb sol·licituds d'aquesta mena.

CINTES PERDUDES

No obstant això, l'excomissari ha afirmat que més de 1.000 microcintes amb converses "amb tot Espanya" que guardava a casa seva van ser sostretes per part de les autoritats, sense que es fes constar en cap acta judicial.

Segons ha dit, el seu advocat ha aconseguit que les autoritats reconeguin l'existència de només 300 gravacions, i ha afegit que en cap constaria informació sobre l'exlíder de Podem: "Ja m'hauria agradat", ha afegit.

Preguntat per Iglesias sobre si mai va practicar la tortura, Villarejo ha dit que "mai" i ha acusat Podem d'haver organitzat una campanya per donar suport a la querella en contra seu per presumpta tortura a la Direcció General de Policia el 1975.

TEM PER LA SEVA VIDA

D'altra banda, Villarejo ha sostingut que el xoc anafilàctic que va patir a la presó el maig del 2018 va ser un intent de posar fi a la seva vida: "Gairebé ho aconsegueixen. Encara sort que aleshores encara hi havia el PP, que és més timorat".

"El dia que jo torni a ingressar a presó, trigaré dies. Per què? Perquè la gent entén que la meva memòria, i gràcies a la meva neuroplasticitat, té records perillosos. Hi ha molta gent que té molta por", ha subratllat.

Villarejo ha augurat que el "suïcidaran" si posa un peu a la presó, i ha lamentat que a Espanya hi hagi una casta, en les seves paraules, per la qual actes d'aquesta mena no tenen conseqüències.