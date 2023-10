Villarejo: Alguns responsables del CNI "eren partidaris" de posar carros de combat a Catalunya el 2012

BARCELONA, 2 oct. (EUROPA PRESS) -

L'excomissari José Manuel Villarejo ha assegurat que "els responsables del CNI eren partidaris de posicionar carros de combat a llocs estratègics" de Catalunya, com la televisió --sense especificar quina--, després de la manifestació independentista de la Diada del 2012.

En un cara a cara amb l'expresident de la Generalitat Artur Mas emès aquest dilluns per Rac 1 i recollit per Europa Press, ha explicat que com a agent d'intel·ligència va aportar unes idees que no anaven en aquesta direcció: "Jo em vaig permetre comentar-los: Per què no opteu per furgons policials? Consumeixen menys combustible, gasten menys i són menys 'bronca'. I a més, i vostès ho saben perquè fa 30 anys que ho permeten, hi ha elements de corrupció en el Govern per poder fer una actuació judicial i policial".

Després de la Diada del 2012, quan Mas va convocar eleccions anticipades, Villarejo ha precisat que hi va haver "diverses reunions de crisi" en les quals es va plantejar l'opció dels tancs, però no ha volgut concretar qui ho va proposar.

"Al final es va optar per aquesta línia menys dura", ha afegit l'excomissari, que ha negat ser el cervell de l'operació Catalunya.

Després de recordar que el ministre de Defensa d'aleshores era Pedro Morenés i Jorge Fernández Díaz el d'Interior, ha constatat que el primer havia estat "venedor d'equips de material de guerra a diverses empreses, i quan va acabar el seu mandat va tornar al sector privat i va continuar venent material de guerra".