Villarejo acusa el PSOE i no pas el PP de situar Podem com un objectiu en els seus inicis

Creu que Sánchez temia Iglesias: "Era la seva competència més gran"

BARCELONA, 3 oct. (EUROPA PRESS) -

L'excomissari José Manuel Villarejo ha acusat aquest dimarts el PSOE --i no pas el PP-- de situar Podem com un objectiu quan el partit que liderava Pablo Iglesias anys enrere començava a tenir una presència rellevant en la vida política espanyola.

En una entrevista a Rac 1 recollida per Europa Press, ha assegurat que, després del moviment del 15-M del 2011, hi ha un moment en què "és el PSOE el que intenta boicotar el màxim possible l'actuació que pretenia el PP de donar suport a Podem per restar vots al PSOE".

Segons Villarejo, els socialistes van emprendre una estratègia que li va semblar "coherent, perquè entenien que (Podem) era un projecte il·lusionant, com així ho va ser al principi, però el sistema al final acaba per devorar tothom".

"El PSOE es va preocupar perquè tenien bones fonts d'informació", ha afegit l'excomissari, que ha explicat que va ser el periodista i ex-director general d'Informació Nacional del govern de Pedro Sánchez Alberto Pozas qui li va donar una còpia del telèfon de l'exassessora de Podem Dina Bousselham, a qui li van robar el mòbil el 2015.

EL CAS DINA I POZAS

Tot i que ha qüestionat que li robessin el mòbil, ha assegurat que Pozas li va donar el telèfon amb l'argument que "podia tenir interès policial", i que després d'analitzar-ne el contingut, va comprovar que la majoria eren qüestions íntimes i en va entregar una còpia al Departament d'Acció Operativa (DAO).

En un cara a cara posterior amb Pablo Iglesias, l'exlíder de Podem ha apuntat que uns professionals van robar el telèfon a Dina Bousselham per buscar informació que pogués fer mal al seu partit, però van descobrir "que no hi havia res".

"Això és un exemple de com funciona el país, això és bàsicament per a periodistes. Hi ha dos tipus de periodistes, els que han treballat amb vostè (Villarejo) i els que no", ha sostingut Iglesias, que també ha carregat contra l'anomenat informe Pisa.

INFORME PISA

L'excomissari ha negat tenir cap relació amb aquest informe, basat en la presumpta obtenció per part d'Iglesias de subvencions presumptament il·lícites dels governs veneçolà i iranià.

"Hi ha hagut un interès a presentar-me com l'autor d'aquest fiasco. Crec que hi havia dos informes Pisa, un que tenia organitzat Interior, i un altre que tenia el CNI, de més profunditat. Hi va haver pressions per presentar el més suau", ha manifestat.

PEDRO SÁNCHEZ

En la seva opinió, el president del Govern central en funcions, Pedro Sánchez, és una de les persones que temien Iglesias: "Sánchez és un polític de primeríssim nivell, sap que Iglesias era la seva competència més gran des del punt de vista polític", ha recalcat l'excomissari.

Sobre qui tenia moltes ganes a Iglesias, ha citat càrrecs i noms com el del director del CNI, l'exvicepresidenta del Govern central Soraya Sáenz de Santamaría i l'expresidenta de la Junta d'Andalusia, Susana Díaz, perquè entenien que tenia "prou perill i lideratge".

Quan li han preguntat si creu que ha de demanar perdó a Iglesias, Villarejo creu que potser "per no haver-lo advertit de tot el que li estaven preparant".

"Entenc que els espanyols necessitem polítics com aquest senyor, malgrat que no coincidim ideològicament, però tinc la certesa que mentre el sistema continuï com està, difícilment donaran cabuda a una persona del seu perfil", ha resolt.