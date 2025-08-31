Villalba (EH Bildu) afirma que "enfront del genocidi és necessària la solidaritat internacional"

BARCELONA 31 ago. (EUROPA PRESS) -
La diputada d'EH Bildu al Parlament Basc Amancay Villalba ha demanat aquest diumenge que la Unió Europea revisi i trenqui tots els acords i relacions amb Israel: "Enfront del genocidi és necessària la solidaritat internacional".
En declaracions a Barcelona abans de sortir cap a Gaza la Global Sumud Flotilla (que inclou una delegació basca), ha defensat que mobilitzacions com aquestes són completament necessàries en un context que empitjora cada dia, i és "un horror televisat en què s'acumulen milers i milers de persones assassinades".
Ha assegurat que EH Bildu seguirà reclamant un crit de suport al poble palestí i a tots els pobles que lluiten per decidir el seu futur: "Així ho seguirem fent fins que Palestina sigui lliure des del riu fins al mar".