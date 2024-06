Vilaret (ERC) secunda la decisió del fiscal general davant el "pols" dels fiscals del procés

BARCELONA, 14 juny (EUROPA PRESS) -

La sots-secretària general de Drets, Llibertats i Lluita Antirepressiva d'ERC, Marta Vilaret, ha secundat aquest divendres la posició del fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, sobre l'aplicació de la llei d'amnistia davant el "pols jeràrquic" que considera que li estan fent els fiscals del procés.

Així ho ha manifestat en unes declaracions enviades als mitjans després que García Ortiz ha presentat un escrit en què defensa que s'ha d'aplicar l'amnistia a la malversació que s'atribueix a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i a altres líders del procés.

Per Vilaret, la posició del fiscal general de l'Estat respon "a qualsevol posició lògica que apliqui criteris jurídics i racionals".

"Aquesta posició esmena els fiscals del Tribunal Suprem, encapçalats pel senyor Zaragoza, que mantenen aquest pols jeràrquic al fiscal general perquè estan obsessionats en la seva croada per perseguir l'independentisme i retorçar les lleis amb criteris polítics i no jurídics", ha afirmat.

Amb aquest objectiu, ha afegit, no els importa "fer el ridícul defensant una rebel·lió sense armes o un terrorisme inexistent".

També ha acusat el jutge del cas Tsunami Democràtic, Manuel García-Castellón, de fer el "ridícul" després que l'Oficina Federal de Justícia de Suïssa ha rebutjat per tercera vegada prestar-li auxili judicial perquè entén que no hi ha terrorisme en la causa.