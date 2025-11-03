Vilaplana afirma que no va percebre cap pressa en Mazón durant el dinar el 29-O

VALÈNCIA, 3 nov. (EUROPA PRESS) -
La periodista Maribel Vilaplana ha afirmat a la jutgessa que investiga la gestió de la catastròfica dana del passat 29 d'octubre del 2024 que, durant el dinar de feina que va mantenir aquell dia amb el ja expresident de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón, aquest no mostrava "pressa" i que, de fet, es van acomiadar a les 18.45 hores --quan ja hi havia morts per la riuada-- parlant de futbol. També ha dit que Mazón estava comunicat i que "atenia el seu telèfon mòbil", "parlava i també escrivia".
Vilaplana s'ha pronunciat en aquests termes durant la seva declaració, en qualitat de testimoni, al jutjat d'instrucció número 3 de Catarroja, òrgan que investiga la gestió de la dana que ha deixat 229 víctimes mortals, a més de quantiosos danys personals i materials.
La comunicadora estava citada al jutjat a les 9.30 hores tot i que s'hi ha presentat mitja hora abans, a les 9.03 hores, moixa i sense fer cap declaració als periodistes que l'esperaven a la porta. També hi havia un home que va perdre la mare el dia de la riuada, qui li ha exhibit la seva foto i li ha demanat que "digui la veritat".
Al començament de la declaració, la jutgessa instructora ha demanat a Vilaplana el tiquet del pàrquing on va deixar el cotxe el dia de la dana i al qual, segons va revelar recentment, la va acompanyar Mazón després del dinar de feina. La periodista no l'ha pogut aportar en afirmar que no el té, amb la qual cosa la magistrada el reclamarà al seu banc i a l'empresa que gestiona l'aparcament.
Seguidament, la periodista ha anat descrivint el dinar que va mantenir amb el ja expresident, que es va allargar durant quatre hores, des de les 15 fins a les 18.45 hores. Ha comentat que en el transcurs de l'àpat Mazón rebia trucades al mòbil, "s'aixecava i les atenia", ha dit. També ha assenyalat que li van entregar un sobre amb documents que va signar.
Així, la comunicadora ha indicat que l'expresident no estava incomunicat aquell dia, ja que "parlava i escrivia pel mòbil", però ha indicat que no recorda el to o so del seu telèfon. "Ell s'apartava quan li sonava el mòbil", ha dit, raó per la qual ella li preguntava si volia que es retirés, però ell li responia que no es preocupés.
"Jo tinc la percepció de sentir-lo parlar poc. Ell estaria escoltant més que parlant", ha comentat, després d'afegir que no li comentava "res" de les converses que mantenia. "No em comenta res ni sento paraules com dana, Cecopi o pluges", ha assegurat.
Preguntada per un vídeo que va rebre al seu mòbil cap a les 17.30 hores en què apareixia Utiel (València) inundat, la comunicadora ha lamentat que se l'està "utilitzant". Ha indicat que el va rebre en un xat familiar, que es tractava d'un 'link' que li va passar el seu exmarit, que no va obrir. Va posar una emoticona de sorpresa. "Em turmenta no haver obert aquell 'link' perquè si l'hagués vist abans, hauria dit... 'ostres'", ha assenyalat. Ha indicat que creu que va mirar el missatge en una de les ocasions que Mazón s'havia aixecat de la taula.
"COM SI NO PASSÉS RES"
En aquell moment, la periodista ha indicat a la jutgessa que es pregunta el motiu pel qual Mazón "va poder seguir amb normalitat" el dinar, pel fet que continués parlant amb ella i continués com si no passés res.
En aquest sentit, Vilaplana ha assenyalat que l'actitud de Mazón durant l'àpat era "distesa" i ha assegurat que no va percebre cap "pressa" en ell. De fet, ha explicat que quan van sortir del restaurant i es van dirigir al pàrquing, ella, que treballa per al Llevant, li va demanar que anés a veure un partit de futbol, un derbi contra l'Elx.
En aquell moment, ha dit, passejaven "amb normalitat". Ha assenyalat que ella no tenia pressa i que tampoc no tenia la sensació que Mazón en tingués, raó per la qual van continuar parlant de futbol.
Un cop al pàrquing, la periodista ha comentat que va haver d'anar al cotxe a recollir el tiquet i després va anar al caixer a pagar, i que va trigar uns cinc minuts. Preguntada per si va sentir el nom de Pradas durant el dinar amb Mazón, ha dit que no ho recordava.