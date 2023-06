Vilalta retreu a Junts els pactes amb el PSC per "fer fora" ERC d'alguns ajuntaments

BARCELONA, 12 juny (EUROPA PRESS) -

La secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha retret aquest dilluns a Junts els pactes amb el PSC per "fer fora" ERC d'alguns ajuntaments on els republicans han guanyat, i ha enumerat el cas de Roses i de la Bisbal d'Empordà (Girona).

En roda de premsa, ha assegurat que no és incompatible reforçar l'independentisme amb defensar els drets de la ciutadania i polítiques progressistes.

"Junts prefereix entregar l'alcaldia al PSC en comptes de sumar amb ERC i prioritzar acords independentistes", ha criticat Vilalta, que també ha avisat que això pot passar en el cas de l'Ametlla de Mar (Tarragona).

Per Vilalta, ERC prioritza els acords independentistes per aconseguir el lideratge a les administracions, i creu que Junts no actua d'aquesta manera.

GENEROSOS AL PARLAMENT

També ha dit que els republicans han estat responsables i generosos a l'hora de fer presidenta del Parlament Anna Erra (Junts) "sense demanar res a canvi".

"Nosaltres fem accions propositives per reprendre la confiança però la resposta de Catalunya és la lluita pel poder i entregar alcaldies al PSC allà on ha guanyat ERC", ha conclòs Vilalta.