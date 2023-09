Vilalta reivindica l'aposta d'ERC per la negociació: "Es reafirma la via política"

Jordà avisa a Sánchez que donen l'amnistia "per feta"

BARCELONA, 11 set. (EUROPA PRESS) -

La secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta, ha reivindicat l'aposta del seu partit pel diàleg per assolir la independència i ha celebrat l'oportunitat que ofereixen les negociacions d'investidura: "Es reafirma la via política".

Ho ha dit en un acte amb militants d'ERC a Barcelona per la Diada al costat de la diputada d'ERC al Congrés dels Diputats Teresa Jordà i el regidor d'ERC a Barcelona Ernest Maragall.

Vilalta ha reiterat que les seves condicions per investir el candidat socialista, Pedro Sánchez, són una amnistia, un referèndum i millorar el "benestar" dels catalans, i ha celebrat l'oportunitat de poder influir en la governabilitat d'Espanya al costat dels nacionalistes bascos i gallecs.

La dirigent republicana ha cridat a aprofitar aquesta oportunitat i ha assegurat que ERC fa quatre anys que "pica pedra" per obrir una negociació en la qual fins ara --ha dit, en al·lusió a Junts-- han estat sols.

En aquest sentit, ha insistit que els independentistes s'han de coordinar en negociar: "Nosaltres, a diferència d'altres, no ens equivocarem mai d'adversari. El nostre adversari és l'Estat espanyol, el que ens reprimeix".

A més, Vilalta ha recordat la secretària general d'ERC, Marta Rovira, a Ginebra per les causes judicials pendents relacionades amb l'1-O, i ha confiat que sigui "l'última Diada" sense ella.

TERESA JORDÀ

Per la seva banda, Jordà ha celebrat que "una qüestió enquistada des de fa dècades" com l'ús de llengües cooficials al Congrés és ja una realitat, cosa que sense l'esforç i la negociació d'ERC --ha dit-- no hauria passat.

"Ens deien que un president de l'Estat espanyol se sotmetria a sessions de control amb orellera, o ens deien que els nostres no sortirien de la presó. També ens deien que modificar el Codi Penal era impossible, i que derrocar l'artefacte de Cs era una quimera", ha dit.

Tot això --ha dit-- ha estat possible gràcies a la feina d'ERC, i pròximament arribarà l'amnistia: "La donem per feta, senyor Sánchez", ha dit Jordà.

MARAGALL DIU QUE COLLBONI VOL BARCELONA "CALLADA"

Maragall ha assegurat que Catalunya ha fet amb ERC "la travessia del desert" fins a arribar a un escenari en el qual l'amnistia és possible.

D'altra banda, ha acusat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni (PSC), de ser "un alcalde anestesista, que voldria tenir la ciutat callada", i ha sostingut que no podria estar en la manifestació d'aquesta tarda a la seva ciutat.

També ha afirmat que ERC liderarà la "batalla per la llengua" a Barcelona, un objectiu que serà prioritari en la seva acció municipal a l'Ajuntament, ha dit.