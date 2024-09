Vilalta reitera que ERC vetllarà per aconseguir la "sobirania fiscal" per a Catalunya

Deixa en mans del Govern central qualsevol negociació amb altres comunitats en matèria de finançament



BARCELONA, 9 set. (EUROPA PRESS) -

La secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta, ha reiterat aquest dilluns que el seu partit vetllarà per aconseguir la "sobirania fiscal" per a Catalunya i un nou sistema de finançament que, textualment, sigui just i que posi fi al dèficit fiscal.

Així s'ha expressat Vilalta en una roda de premsa a la seu del partit a Barcelona, en reacció a les declaracions aquest cap de setmana del president del Govern central, Pedro Sánchez, en les quals va obrir la porta a que altres comunitats més enllà de Catalunya també puguin recaptar més impostos.

"La sobirania econòmica. La sobirania fiscal. Això és el que hem pactat i això és el que vetllarem perquè es pugui materialitzar i que pugui ser una realitat al nostre país. I fins aquí", ha remarcat.

PETICIÓ A JUNTS

Per Vilalta, allò que el Govern central treballi amb altres comunitats en matèria de finançament serà responsabilitat del mateix executiu espanyol, i ha reiterat que ERC se centrarà perquè Catalunya pugui recaptar tots els impostos i posar fi al dèficit fiscal.

Així mateix, la secretària general adjunta també s'ha adreçat a Junts, a qui ha demanat que acompanyin en el procés per aconseguir un finançament català i que no treballin "en detriment" de l'acord que va tancar ERC amb el PSC.